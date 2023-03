El operativo de seguridad para la fiesta de la selección argentina

Dos horas de reunión y un objetivo único: que el partido de la Selección para festejar el campeonato mundial obtenido en Qatar sea una fiesta inolvidable sin ninguna mancha. Con esa meta los integrantes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, hombres del Ministerio de Seguridad bonaerense y el personal que cumple ese rol en la Asociación del Fútbol Argentino se convocaron para armar el operativo del partido contra Panamá. Y hubo definiciones importantes pero que tendrán que contar con un aval: el de los jugadores. Porque si bien nadie quiere incomodar a los campeones del mundo, los funcionarios gubernamentales saben que de esa buena predisposición depende mucho el resultado del evento.

El primer tema que se abordó, y ahí vendrá la consulta al plantel argentino y cuerpo técnico, tiene que ver con el traslado de los futbolistas hacia el Monumental el día del partido, el próximo jueves 23 de marzo. Nadie quiere que se repitan las imágenes del regreso de la Selección a la Argentina con la Copa, cuando el desborde de fervor popular impidió que el micro que los transportaba llegara al Obelisco y diera la vuelta olímpica a toda la ciudad para ser saludado por los hinchas. Por eso la propuesta que está guardada bajo siete llaves y espera que tenga la comprensión de Messi y compañía es que el equipo completo no esté concentrado en el predio de Ezeiza de la AFA, sino que desde la noche del miércoles 22 utilice las instalaciones del estadio Monumental, que River cerraría desde ese mismo mediodía para dejar todo en manos de los campeones del mundo. ¿Por qué depende de la opinión del plantel? Porque si bien la concentración en Núñez está en inmejorables condiciones, no tiene las comodidades y la amplitud del predio de AFA. Si este escollo se supera, lo que muchos dan por descontado, después hay otras cuestiones que se discutieron y se pondrán en marcha. Por un lado se harán mensajes y campañas radiales y televisivas para pedirle a la gente que no salga a las calles a recibir a la Selección para que todo el evento esté encapsulado en el Monumental. La cantidad de efectivos policiales a utilizar será inédita para un partido de la Albiceleste: serán 1.500 hombres de la Ciudad a los que hay que sumarles los que pondrá Provincia en el perímetro de Ezeiza más el traslado hacia la cancha y el personal de seguridad privada. Se estima que no serán menos de 2400 personas las que trabajarán ese día. El estadio además se abrirá cinco horas antes del partido y, para que la gente vaya con tiempo, hay tres shows musicales ya previstos. Uno antes del encuentro con Panamá (cuyo horario de inicio aún no está fijado pero sería a las 20), cuyo nombre no trascendió pero se habla de un artista importante, otro que animará en el entretiempo y un recital cuando termine el partido. El sueño de muchos es ver sobre el escenario a una de las artistas más convocantes de la actualidad y que además tiene un lazo afectivo con la Selección. Sería un triple si lo logran. A buen entendedor… Además, los jugadores participarán de todo el evento post partido, que incluye recital, fuegos artificiales, vuelta olímpica, exhibición de la Copa y muchas cosas más.

Sobre los ingresos al estadio también habrá modificaciones con respecto a todos los partidos de la Selección en el Monumental. Por un lado se agregarán dos controles. Uno en el primer anillo de seguridad donde habrá lectores de código QR para verificar que quien ingrese tenga un ticket válido. Después, 200 metros antes de las puertas, se pondrán los molinetes. Es decir, allí se hará el verdadero filtro de los hinchas: el que no tenga ticket o éste sea trucho, no llegará hasta la puerta del estadio. Y por último también tendrá que pasar el tercer anillo ya en el ingreso propiamente dicho. En todos habrá muchos efectivos policiales intentando que nadie se meta sin su debida entrada aprovechando las aglomeraciones que puedan producirse. Además, a la empresa encargada de la venta de las localidades, Deportick, se le pidió que en todas las entradas no sólo esté el código QR sino también la calle por la que debe ingresar cada persona, para agilizar todo. Las entradas serán físicas y no digitales y no estarán nominadas, algo a lo que el fútbol argentino de Selección está acostumbrado y que se desaconseja en el mundo entero, porque favorece la reventa.

¿Cuántas entradas van a salir a la venta? Ahí está el Quid de la cuestión. El Monumental está habilitado para 76.000 localidades. Es más, en los últimos partidos de River oficialmente el sistema mostró que por molinete pasaron 72.000 personas que es el pedido de la gente de Seguridad para que no se descontrole todo, más teniendo en cuenta que aún hay obras en el estadio para llevar su capacidad a fin de este 2023 a 84.000 ubicaciones. Pero claro, la AFA tiene compromisos de todo tipo, por lo que pensar que esas serán las entradas que irán a la venta virtual es una utopía. En los pasillos de Viamonte se habla de que por lo menos el 30 por ciento se necesita para sponsors, invitados especiales y otras cuestiones. De cualquier manera la recaudación será impactante: se habla de una cifra cercana a los 700.000.000 de pesos. Un valor económico imponente pero que no se compara con el afectivo de tener a los campeones del mundo festejando en casa.

