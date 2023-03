Victoria Tolosa Paz confirmó que dará la baja 85 mil planes del Potenciar Trabajo

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reveló que el próximo miércoles 15 de marzo se ordenará la baja de 85 mil beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo dado que vencerá el plazo para validar la identidad de los titulares del programa.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y en virtud de los resultados de la validación vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión", sostuvo la funcionaria del Gabinete que responde a Alberto Fernández.

En la misma línea, aclaró que de las anulaciones que se llevarán a cabo mañana, un total de 12700 que pertenecen a Unidad Piquetera, espacio que nuclea un conjunto de organizaciones sociales que protagonizan adelante un acampe a las puertas de su cartera.

"No hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal”, sostuvo la ministra respecto a la demanda del titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni para coordinar una reunión conjunta, y sentenció: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Asimismo, le reclamó a Belliboni que acerque a "los más de 12 mil titulares" que están bajo su dirección a que validen su identidad, y denunció que Unidad Piquetera cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2% del salario social complementario.

“No corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja. A mi me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero ya no solamente para marchar sino como una cuota social”, sostuvo en declaraciones radiales.