El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy tener "un plan integral" para "bajar la inflación" y dijo que ese es su "primer objetivo" en caso de ganar las elecciones presidenciales de este año.

"Lo garantizo, yo voy a bajar la inflación, es el primer objetivo que tenemos. La gente no llega no ya a fin de mes, sino al fin de semana. Hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple", aseguró Larreta al presentar un nuevo esquema para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para automotores radicados en la Ciudad.

¿Cuál es el plan de Horacio Rodríguez Larreta para bajar la inflación?

El referente del PRO indicó que en su sector tienen "un plan integral", consistente en "una serie larga de medidas".

“No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso”, detalló a la prensa.

En este marco, analizó la problemática de los comerciantes: “Hoy no pueden trabajar. Venden y cuando tiene que reponer, reponen más caro y pierden plata. No se puede vivir así”.

Y señaló que para él la solución es exportar más: "No podemos depender del dólar. Argentina podría estar exportando más y se acaba el problema del dólar. Tenemos que encararlo y rápido”.