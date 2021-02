Cumplía con el aislamiento, no pudo salir a buscar un médico y murió

“Toda la familia estaba aislada por unos casos de COVID-19, llamamos al Hospital, a médicos privados pero no conseguimos que nadie asista a mi madre”, contó María Inés.

Una familia fiambalense que cumplía aislamiento preventivo por COVID-19, tuvo una emergencia, cuando una integrante de la misma, persona mayor de edad, se descompenso, y a partir de allí vivieron, lo que se considera un calvario que lamentablemente finalizó con el fallecimiento de una persona.

“Mi madre amaneció descompensada, llamamos al hospital local, nos atendió una enfermera y nos dijo que el único médico que había en ese nosocomio estaba atendiendo en consultorio y que no podía abandonar la institución, para salir a un domicilio particular. Le suplicamos que era una emergencia que mi madre se moría, pero solo nos ofreció una enfermera, pero por el cuadro que tenía mamá considerábamos que debía ser un médico quien la vea, intentamos conectarnos con otros médicos privados y fue imposible, además ninguno de nosotros podía salir a la calle, ya que toda la familia estaba aislada por unos casos de COVID-19 que se habían registrado en nuestra localidad, volvimos a llamar al hospital para pedir por un médico, y nos respondieron de la peor manera, 'decídanse sí que van a hacer, ahora tendrán que esperar, y nos cortaron el teléfono'”, contó María Inés, en declaraciones a una radio de Fiambalá.

La mujer no dudó en considerar abandono de persona, por la actitud que tuvieron desde el hospital y también responsabilizó por lo sucedido a otro organismo que también integra la directora de ese nosocomio ya que señalo que se comunicaron con esa entidad para pedirles que autoricen hacer un hisopado a algún integrante de la familia para que pueda trasladar a la persona enferma, y la repuesta fue; “No se adelanten a los hechos”, relató María.

“Que la gente no tenga miedo que reclamen y defiendan sus derechos, que la salud es un tema olvidado en Fiambalá. tengo mucho dolor por lo que me sucedió, mi madre falleció y después de quince minutos recién llegó una ambulancia y una doctora cuando ya no era necesario, es muy triste todo esto”, concluyó.