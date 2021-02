Precios de los alimentos: El Presidente recibe a la Mesa de Enlace

El presidente Alberto Fernández encabezará este miércoles la primera reunión del año del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre y por la tarde recibirá a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias

Oficialmente se informó que desde las 11:30 se realizará por videoconferencia la primera reunión del año del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que será encabezada por el Presidente desde la Residencia de Olivos.

Por la tarde Fernández Fernández recibirá a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. El encuentro tendrá lugar desde las 15:30 en la Casa Rosada.

La reunión fue agendada por el Presidente horas después de que las entidades del campo la solicitaran para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

La reacción del sector se produjo luego de que el Presidente planteara la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, "garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables".

En ese sentido, Fernández dijo que no está "contra el campo" sino enfocado en una recuperación del salario "en términos reales" después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, "fue del 20 por ciento", según expresó durante un reportaje concedido días atrás.

"Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales", señaló el Presidente.

La convocatoria del mandatario a los ruralistas se da también en momentos en que el Gobierno nacional comenzará una instancia de diálogo con sectores empresariales y sindicales en procura de alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.