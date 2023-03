La banda británica, Depeche Mode, estrenó nuevo single 'My Cosmos Is Mine' que estará en su próximo álbum 'Memento Mori'.

La canción es el segundo single, tras" 'Ghosts Again', que serían los primeros adelanto del su próximo proyecto que el próximo 24 de marzo. 'My Cosmos Is Mine' es el single que abre el álbum.

El adelanto ya esta disponible en las plataformas de streaming.

Memento Mori

El esperado álbum llegará a los oídos de sus fanáticos el día 24 de marzo de 2023, y tendrá un total de 12 pistas, según el tracklist que revelaron.

Memento Mori" será el primer proyecto de la banda británica tras 6 años. Su último trabajo fue "Spirit" del 2017.

Desde el fallecimiento del tecladista, Andrew Fletcher, en mayo del 2022. Dave Gahan en entrevista con NME se sinceró respecto al lanzamiento de su nuevo proyecto. "No fue algo en lo que me sumergí, tengo que decirlo.Al principio me resistí bastante. Decía: 'No sé si todavía quiero hacer esto'; todo lo habitual, pero había un poco más de lo habitual".

También, reveló que el nuevo álbum empezó a realizarse antes de la muerte de Fletcher. Sin embargo, el tecladista no alcanzó a grabar material. "Nunca llegó a escuchar nada de ello, lo que es realmente triste para mí porque hay canciones en este disco en las que sé que él diría: 'Esto es lo mejor que hemos tenido en años'. Puedo oír su voz. También puedo oírle diciendo: '¡¿Todas las canciones tienen que ser sobre la muerte?!".