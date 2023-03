Remedios contra los parásitos: el hilo que la está rompiendo en Twitter

Entre las numerosas redes sociales a nivel global, Twitter se destaca como una de las más populares, cuyos usuarios a menudo crean extensos hilos que pueden hacer perder la noción del tiempo y confundirnos. Recientemente, se ha vuelto viral una compilación de relatos sobre remedios caseros para acabar con los parásitos del cuerpo.

El hilo lo realizó el usuario @teo7ok quien además es pediatra. Así fue como llamó la atención de todos: "¿Qué remedio casero les daban de chicos para matar los parásitos? Mi abuela me daba una cucharada de dulce de leche y a los 10 minutos me daba un trago de fernet, porque en su teoría, los parásitos iban a comer el dulce de leche al estómago y cuando me daba el fernet se morían".

En pocos minutos el hilo se llenó de cómicos e impensados remedios contra los parásitos. "Me acuerdo hasta hoy: una cucharada de dulce de leche con mucho coco rallado arriba. Supuestamente en dulce los atraía y el coco rallado los mataba", comentó una usuaria.

"Mi abuela decía que había que sentarse en la pelela con leche para que los parásitos bajaran a tomarla y se ahogaban", escribió una usuaria.

"Para los parásitos me daban leche con ajo. Tres días la tenía que tomar en ayunas. Era bastante fiera, pero funcionaba, aunque quizás funcionaba porque en esos 3 días además de la leche con ajo no comía dulces, nunca lo sabremos", comentó un usuario.

Un usuario comentó el extraño método que utilizó una curandera para curarle la otitis: "Mi papá estaba harto de tener que llevarme al médico, así que le hizo caso a una curandera y calentó aceite con 3 bichos bolitas en una cuchara, los saco y me metió el menjunje en el oído. En paz descansa mi tímpano". La mezcla no lo curó y tuvo que ir con su madre al otorrinolaringólogo.

La discusión sobre remedios caseros para matar parásitos demuestra lo importante que era hasta hace unos años la "medicina popular". Es importante destacar que siempre es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud antes de intentar cualquier tratamiento casero.