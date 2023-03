La polémica sin fin sucitada en torno a la concejala Ivana Ferreyra, tiene un nuevo capítulo este viernes, luego que la edil en la jornada de ayer viera nuevamente frutraddo su ingreso al Concejo Deliberante de Icaño. Esta, tras la negativa por parte de algunos integrantes del cuerpo legislativo departamental que desde hace un año le impiden su anunción, no dudó en calificar el hecho como “violencia política”.

Ahora y luego de lo sucedido este jueves en la apertura de las sesiones ordinarias para el período 2023, es la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero quien se refirió al tema, marcando su molestia por lo sucedido en La Paz. La diputada fue dura al indicar que "negarle a una mujer el ejercicio pleno de sus derechos políticos es violencia política", sumándose de esta manera a los dichos de la propia damnificada.

A esto Guerrero añadió “a menos de 24 hs del Día de la Mujer, se consumó un nuevo atropello a los derechos de una mujer de la política”. Luego, según refiere el posteo en su red social, agregó: "Estamos hartas del ninguneo y avasallamiento que desde hace un año someten a la compañera Ivana pero también estamos hartas de la violación sostenida de sus derechos, y del derecho del pueblo de Icaño a ser representado en su órgano deliberativo municipal por la mujer que eligieron en las urnas".

No conforme con esto, la presidenta de la Cámara de Diputados, sentenció “quisiéramos saber si los miembros del Concejo se encuentran o no capacitados en perspectiva de género. Evidentemente no". Y seguidamente remató su posteo marcando "Exigimos que le den su banca. Basta ya del machilurismo político. El incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos por parte de los concejales de Icaño debe ser sancionado".