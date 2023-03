El intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, recibió a los gremios estatales y cerró el acuerdo, anunciado el 1 de marzo,de un piso salarial de $100 mil pesos en el primer semestre del año, lo que implica un incremento de un 39% para los trabajadores municipales.

Estuvieron presentes, el Secretario General de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo; acompañado por los representantes de ATE Tinogasta; Sergio Fernández, Mariano Cirilo Marcial; mientras que de UPCN Tinogasta; Enzo Olmos e Iliana Araya.

El acuerdo salarial quedó establecido en una cuota del 16,5% a partir del 1 de marzo, que se pagará en abril, no remunerativo y no bonificable y un blanqueo del 6%; y la segunda cuota del 16,5% en el mes de mayo no remunerativo no bonificable, y un blanqueo del 3%, a pagarse en el mes de junio.

“Ha sido una reunión fructífera ya que hemos podido cerrar un acuerdo que consiste en varios puntos, por supuesto el primero que tiene que ver con la recomposición salarial, donde hay un incremento que es sustancial para todos los trabajadores, que nos parece importante, porque además hay otras cuestiones acordadas que mejoran la situación de los trabajadores”, expresó el Secretario General de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo.

Asimismo, respaldó el piso de $100,000 que contempla a partir de ahí otros ítems que van por arriba de ese piso que supera ese monto de acuerdo a la categoría y antigüedad de cada trabajador.

“Eso dependerá de cada trabajador de los años de servicio y categoría, también se contempla el título, después hemos acordado unificar la ayuda a la canasta con el sueldo, para que sea un solo haber, que llevará hasta el mes de junio que se implemente”.

También se solicitó que se contemple un premio para el caso de los trabajadores en condiciones de jubilarse, para quienes cumplan 25 años de servicio percibirán 2 sueldos y con 30 años se sumarían 4 sueldos de premio.

Ricardo Arévalo, comentó que también se conversó sobre la recategorización para los trabajadores con más de 10 años de servicios y el pago de tareas insalubres.

UPCN: "Llegamos a un buen acuerdo"

Por su parte, Iliana Araya, delegada del Gremio UPCN, dijo: “Esto es un puntapié, y ojala otros intendentes, hagan lo mismo en la Provincia, es un logro grandísimo, que se está haciendo, ya que nos estamos acercando al piso de lo que cobra la administración provincial”.

“Nosotros habíamos pedido la equiparación del sueldo, eso habíamos conversado en diciembre, lo que nos permitió que hoy se pueda acercar a este incremento, Nosotros no queríamos un bono sino mejores en los haberes. Por eso pudimos pagar los $15,000 a fin de año, creemos que esto es un buen aumento, en julio nos volveremos a reunir. Estuvimos reunidos todo el día, pero hemos llegado a un buen acuerdo”.

La delegada de UPCN, comentó que el acta incluye la entrega de indumentaria, “que ya fue adquirida por el Municipio y que seguramente más adelante estaremos haciendo la entrega a los compañeros”, dijo Araya.

También se habló del pase a planta de todos los contratados de 2015 a 2019, que era un tema conversado desde el año pasado. “Seguramente en los próximos días se terminará de cerrar este punto”.

Araya, aclaró que el pago del salario también impactará en los haberes. “Vamos a seguir trabajando en conjunto con el Municipio, tenemos un diálogo respetuoso con el intendente y vamos a seguir luchando por mejorar los sueldos”.

Desde el Municipio también se adelantó que se continuará con la entrega de indumentaria para los agentes municipales, que será para todos los sectores. Y Además, un incremento de un 20% a partir del 1 de marzo y un incremento de un 20% a partir del mes de mayo a todos los trabajadores de becas de trabajo.

Igualmente se logró el acceso al Complejo Termal La Aguadita, con un descuento del 50% para los trabajadores municipales y todo el grupo familiar directo, con todas las instalaciones del predio.