Como consecuencia de la sequía y las heladas tempranas registradas el último mes, estiman que el país perderá más de US$ 20.000 millones en concepto de ingresos por exportaciones. Así lo demostró un informe técnico del Área de Agricultura de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).

Según los especialistas, además de la problemática que arrastra el campo por la ausencia de precipitaciones, las heladas tempranas del pasado 18 de febrero afectaron a 1,90 millones de hectáreas, de las cuales el 37% sufrieron daño severo. En esta línea, Gustavo Martini, coordinador del área de Agricultura de CREA, dijo que “una helada temprana en un momento tan inusual, además de problemas productivos, traerá en algunos casos también problemas de calidad de los granos, con lo cual será necesario, en tales situaciones, buscar alternativas de comercialización en el ámbito forrajero”.

A partir de la situación climática adversa, CREA proyecta hasta el momento una cosecha total de soja de 31,2 millones de toneladas, un 38% menos que en la campaña anterior, y un aporte de divisas por las exportaciones que tendrá una caída de US$ 11.731 millones. Por el lado del maíz, la proyección de cosecha es de 38,6 millones de toneladas, un 30% menos que en el ciclo anterior, y disminución de divisas por US$ 5.198 millones. Y en el caso del trigo, la cosecha calculada por CREA fue de 12,1 millones de toneladas, una baja de 37%, y merma de divisas por US$ 2.693 millones.

Por otra parte, se suma el girasol, con una proyección de cosecha de 3,1 millones de toneladas, un 12% de caída en comparación a la campaña anterior, y la disminución de ingreso de dólares alcanzará los US$ 253 millones. Por último, se determinó que la cosecha de cebada fue de 3,1 millones de toneladas, una caída interanual del 32%, y con US$ 593 millones menos de aporte por las exportaciones. Con todos los cultivos mencionados, CREA proyecta una cosecha total de 88,1 millones de toneladas, un 34% interanual menos.

Pero el número más impactante, por el efecto negativo que el mismo tendrá en una economía local tan necesitada de los dólares del campo, es el relacionado a las exportaciones agroindustriales. En este sentido, CREA prevé que, como consecuencia de la sequía y las heladas, el país perderá US$ 20.468 millones de dólares, una caída del 34% interanual.

Otras actividades afectadas

La sequía y las heladas complican tanto a la actual campaña agrícola, como también a todas las actividades agropecuarias. En el caso de la ganadería, el informe de CREA identificó al 2023 “como el peor año en términos de productividad forrajera desde el 2000, lo que indica que hace más de dos décadas que no se registraba un evento de tal magnitud”.

Los especialistas proyectaron que para 2024 la cantidad de terneros por nacer en el país caerá en un rango de 400.000 a 800.000 ejemplares.

Por su parte, José Lizzi, líder del área de Ganadería, destacó “en las empresas incorporadas a CREA el impacto del desastre climático en las preñeces no caería de manera significativa porque los empresarios que integran la red tomaron muchos recaudos para anticiparse al actual escenario”.

Por último, desde la entidad señalaron que en el caso de las empresas lecheras se trabajó con el objetivo de priorizar el confort de las vacas por medio de encierres y dietas con mayores componentes de insumos externos y, por lo tanto, también mayores costos. “Ante la restricción forrajera, se recurrió a la creatividad para buscar soluciones viables en el marco de lo posible, como el reemplazo de insumos derivados de la soja por pellets de girasol, negociaciones con establecimientos vecinos para compra de granos o rollos y una mayor proporción de confección de silobolsas respecto de silos puente para disminuir pérdidas y tener un mayor control sobre la proyección de stocks forrajeros”, dijeron los especialistas de la entidad.

Impacto de la sequía y los incendios en Corrientes

En Corrientes, las cinco principales cadenas de valor perderán $130.400 millones a causa de la crisis climática y los incendios, de acuerdo a un informe elaborado por la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (CEP).

De acuerdo al relevamiento, el impacto económico en las actividades más afectadas son forestación ($52.700 millones); ganadería ($37.100 millones); arroz ($23.500 millones); citricultura ($15.000 millones) y yerba ($2.100 millones).