A 40 años de "War", el disco que elevó a U2 al reconocimiento mundial

Si Boy reflejaba su propia adolescencia, y October representaba su costado espiritual, con War U2 literalmente declara la guerra a la forma en que el mundo es manejado. Es un álbum eminentemente político, y muchas de sus canciones reflejan un enojo contra la forma y la dirección en que la sociedad iba. También puede decirse que a partir de War, U2 comenzó a caminar simultáneamente el sendero del activismo político y el de la popularidad.

El propio nombre del álbum deriva directamente de la visión que el grupo tenia del mundo: “La guerra parecía ser el motivo para 1982. A cada lado que veías, desde las Malvinas al Medio Oriente a Sudáfrica, había guerra” recordaba Bono.

"El punk había muerto. No podíamos creer que se había evaporado como si nunca hubiese existido y War fue un disco elaborado como una trompada a la nueva cara del pop". Eso comentaba el guitarrista The Edge en una entrevista para Rolling Stone en 1989, tratando de explicar un poco el recorrido de U2 cuando ya era una banda consolidada.

Con War puede afirmarse sin problemas que U2 volvió la atención de la música rock/pop y sus seguidores hacia su costado activista, en la mejor onda de The Clash, luego de que al principio de la década las bandas e intérpretes se focalizaran en letras escapistas y ritmos bailables, enterrando las molestas e iracundas quejas del punk. Para Bono, lo suyo no se trataba de slogans, sino de estructurar las emociones que resultaban de los conflictos: “No sé si es ingenuidad o estupidez en mí, pero sé que la música me cambió, y sé que en Vietnam la música ayudó a cambiar las actitudes de una generación…Lo que importa es lo individual, ahí es donde empiezas”. Y es a través este nuevo enfoque que U2 comenzó a penetrar en la gente. Porque volvió a centrarse en las emociones colectivas a través de sus letras.

Hace exactamente 40 años, la salida a las disquerías de War supuso una respuesta visceral a ese sonido gobernado por la incipiente MTV y la preeminencia del video musical. Un disco de rock con mucho para decir. Un disco de letras políticas, comprometidas, de jóvenes irlandeses que veían y percibían la guerra en todo el planeta: Malvinas, Medio Oriente, Africa y la Guerra Fría en su clímax.

War abre con el incendiario “Sunday bloody Sunday”, con su característica batería (Larry Mullen se ayudó con un click track, serie de señales de audio usadas para no perder el ritmo), y su guitarra arpegiada que da luego paso al furibundo ataque de la banda en pleno mientras Bono pregunta por cuánto tiempo debemos cantar esta canción después de un domingo sangriento. Musicalmente “Sunday bloody Sunday” es impresionante; pero su letra es decididamente provocadora (invito a cualquiera a buscarla y leerla) y también un llamado a responder sin odio (“No haré caso de la llamada de batalla”).

Era el primer disco abiertamente político y de protesta de la banda. Su línea iba en contra de todo lo que el inicio de los años '80 mostraban, con bandas como Duran Duran a la cabeza. El contraste era absoluto.

Paradójicamente, le otorgó a U2 una identidad fuera de época que le dio el éxito y las cucardas que los dos discos anteriores le habían negado. Por eso su sonido atrapaba desde el inicio. U2 era el rock de siempre pero diferente. War se convirtió en el primer disco de la banda en alcanzar el número uno en el Reino Unido dejando atrás al exitoso Thriller de Michael Jackson.

En su opción por hacer decididamente un disco de rock y con la muy buena producción de Steve Lillywhite, la banda transitó una propuesta amplia, con un estilo marcado pero con composiciones diferentes, que apelaron a distintos recursos sonoros. "Queríamos hacer un disco de protesta. Pero de protesta positiva", también había dicho The Edge.

Otro de los cortes del disco es New Year's Day, con un uso del teclado muy interesante y una lírica que iba sobre la detención del activista Lech Walesa y el movimiento Solidaridad en Polonia. Los álbumes de protesta no eran, precisamente, la moda en ese momento pero público y crítica lo adoraron. Una banda que tenía algo para decir y lo hacía, tomando los pasos en falso de las primeras placas y resignificando su identidad.

War significó el salto desde las sombras a reconocimiento, y además les hizo mucho mas populares para el resto del planeta (incluidos estos lares), sacándolos del reducido publico de especialistas al que estaban confinados. Desde ya que harían más álbumes, algunos mejores o por lo menos más maduros. Pero este disco sigue siendo de lo mejor que U2 grabó.