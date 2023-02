Hay pocos artistas que se superan álbum tras álbum, pero a veces los grandes artistas tienen permitido a tener malos momentos. Es por esto que la popular revista de música, Rolling Stone, publicó una nueva lista de '50 álbumes genuinamente horribles de artistas brillantes'.

El artículo parte explicando: "No hay gran genio sin un toque de locura". El filósofo griego Aristóteles hizo esta observación hace aproximadamente 2300 años, mucho antes de que genios como Bob Dylan, John Lennon, Carole King, Elton John, Madonna y Prince le dieran la razón. Entre las muchas obras maestras que estos artistas han dado al mundo, también se han convertido en obras tan monumentalmente podridas que tan solo "un toque de locura" puede explicar su existencia'".

También señalaron que muchos de los proyecto de los cantantes y bandas que fueron incluidos en el listado era antes de que encontraran su verdadero sonido. Sin embargo, otros trabajos surgieron después de que algún miembro de la banda se saliera, por lo que 'no tenía ninguna razón para seguir existiendo'.

Los infames discos

Comenzando la lista en el puesto 50 se encuentra el disco 'It's Hard' de The Who (1982). Luego en el puesto #48 está 'Van Halen III; (1998) de Van Halen, en su formación con Gary Cherone de Extreme. Más adelante se encuentra Around The Sun de R.E.M.

En el #42 está 'Cut The Crap' (1985) de The Clash, con el que la banda quiso volver a sus raíces punk a la vez que agregaban baterías electrónicas y sintetizadores. Luego en el #41 está 'Calling all Stations' (1997) de Genesis sin Phil Collins. En el #38 está 'Chaos and Disorder' (1996) de Prince.

Ya más adelante en la lista, Rolling Stone posicionó en el #37 a 'Time' (1995) de Fleetwood Mac, pero sin Lindsey Buckingham ni Stevie Nicks. Asimismo, ubicó en el #30 a "Give My Regards to Broad Street" de Paul McCartney, el soundtrack de la película del mismo nombre.

Dentro los Top 25

En el #26 está American Life (2003) de Madonna. Luego en el #22 aparece Full Circle (1972) de The Doors, el segundo disco sin Jim Morrison. En el #20 está The Cosmos Rocks (2008) de Queen + Paul Rodgers.

También, el gran cantante británico, David Bowie recibió el puesto #17 con 'Never Let Me Down' (1987).

"David Bowie tuvo una gran racha de frialdad creativa inmediatamente después de su gran éxito de 1983, Let's Dance. Pero el punto más bajo claro fue Never Let Me Down de 1987. El disco es una muestra de las horribles opciones de producción de los ochenta. Bowie nunca tocó una sola canción de Never Let Me Down en un concierto después de la gira inicial". De hecho en 2018 remasterizaron el disco con nueva instrumentalización", señaló Rolling Stone.

La revista marcó en el #15 a The Jacksons sin Michael, con 2300 Jackson St. (1989). En el lugar 13 está Leather Jackets (1986) de Elton John. Y en el número 11 está The Beach Boys con Summer In Paradise (1992).

Top 20: Los peores álbumes

20. Queen 'The Cosmos Rocks' (2008)

19. George Harrison 'Gone Troppo' (1982)

18. Lou Reed 'Mistrial' (1986)

17. David Bowie 'Never Let Me Down' (1987)

16. John Mellencamp 'Chestnut Street Incident' (1976)

15. The Jacksons '2300 Jackson St' (1989)

14. Stephen Mills 'Right By You' (1984)

13. Elton John 'Leather Jackets' (1986)

12. Van Morrison 'Latest Record Project, Volume 1' (2021)

11. The Beach Boys 'Summer In Paradise' (1992)

10. Creedence Clearwater Revival 'Mardi Gras' (1972)

9. Crosby, Still, Nash, and Young 'American Dream' (1988)

8. Elvis Presley 'Fun In Acapulco: Original Soundtrack' (1963)

7. John Lennon and Yoko Ono 'Unfinished Music No. 1: Two Virgins' (1968)

6. Black Sabbath 'Forbidden' (1995)

5. Bob Dylan 'Down In The Groove' (1988)

4. Pantera 'Metal Magic' (1983)

3. Yes 'Union' (1991)

2. The Velvet Underground 'Squeeze' (1973)

1. Kanye West 'Ye' (2018)