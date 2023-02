Gripe aviar: en Catamarca, Salud garantiza el consumo de productos aviarios

Mientras el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirma nuevos casos de influenza aviar (IA) H5 ahora en la provincia de Santa Fe, en específico en gallinas y pavos de traspatio, las alertas preventivas se siguen encendiendo en nuestra provincia, sobre todo porque a estos casos detectados se deben añadir los de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron a La Unión que “de momento solo rige la alerta a nivel producción animal, aunque aún no por zoonisis”. En tanto y en vista a las crecientes consultas por los contagios en aves de corral, confirmaron que “no existe riesgo en cuanto a la salud humana por consumo de productos aviarios, de carne, gallina, pollo, huevos y derivados”.

Esto fue ratificado por el Senasa, sumando que el contagio de aves a humanos “es de bajo riesgo. Casi no se da y a su vez, el consumo de productos avícolas, como la carne de pollo y el huevo, no se ve afectado. Estos no transmiten el virus, por lo que la ingesta de ambos productos no representa un peligro y debe estar claro en la comunidad”. Así lo indicó el Dr. Vicente Rea Pidcova, veterinario del Programa Aviar de este organismo y quien además solicitó al sector productivo que refuerce los controles de higiene y bioseguridad de las granjas avícolas.

El protocolo marcado por el profesional y funcionario del organismo nacional remarca lo ya dicho por el Ministerio de Agroindustria de Nación en cuanto a los cuidados para los criaderos avícolas. A modo ilustrativo, detalló, en el diálogo que mantuvo con una emisora local que “hay que verificar las masas anti pájaros, que los galpones no estén rotos y a su vez, restringir la circulación de personas en los establecimientos avícolas, controlar y mantener el predio limpio y desmalezado. Y que no haya charcos, para que no se asienten aves silvestres”. Con estos cuidados, la enfermedad que por primera vez se produce en la Argentina, se podrá mantener contenida.