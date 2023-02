Van Halen remasteriza en vinilo la era de Sammy Hagar

Van Halen comenzará a repasar sus años en Sammy Hagar lanzando la primera edición en vinilo de “Live: Right Here, Right Now” el 22 de abril para el Record Store Day.

Bernie Grundman ha remasterizado recientemente el álbum en vivo de la banda de 1993 a partir de las cintas maestras. Próximamente seguirán otras reediciones en vinilo del período de Hagar, con el ingeniero del grupo, Donn Landee, supervisando el trabajo.

Van Halen lanzó cuatro álbumes de estudio con Hagar como cantante: “5150″ de 1986, “OU812″ de 1988, “For Unlawful Carnal Knowledge” de 1991 y “Balance” de 1995.

En una publicación de Instagram a principios de este año celebrando el 28 aniversario de Balance, Hagar insinuó que las reediciones estaban en camino, respondiendo a un comentario de un fan que preguntaba sobre posibles remasterizaciones para 5150 y OU812.

El conjunto de cuatro LP; Live: Right Here, Right Now, llegará en vinilo rojo de edición limitada de Rhino el 22 de abril. Puede ver la lista completa de canciones a continuación.

Van Halen, ‘Live: Right Here, Right Now’ Listado de canciones:

LP1:

1. “Poundcake”

2. “Judgement Day”

3. “When It’s Love”

4. “Spanked”

5. “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love”

6. “In ‘n’ Out”

7. “Dreams”

8. “Man on a Mission”

LP2:

1. “Ultra Bass”

2. “Pleasure Dome” / Drum Solo

3. “Panama”

4. “Love Walks In”

5. “Runaround”

6. “Right Now”

7. “One Way to Rock”

LP3:

1. “Why Can’t This Be Love”

2. “Give to Live”

3. “Finish What Ya Started”

4. “Best of Both Worlds”

5. “316”

6. “You Really Got Me” / “Cabo Wabo”

LP4:

1. “Won’t Get Fooled Again”

2. “Jump”

3. “Top of the World”

4. “The Dream Is Over”

5. “Eagles Fly”

6. “Mine All Mine”