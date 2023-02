Según un informe de la UBA, uno de cada diez argentinos tiene alteraciones mentales

Uno de cada diez argentinos presenta riesgo de padecer trastornos mentales, escenario similar al registrado durante 2021 con niveles muy superiores a los detectados antes de la pandemia de coronavirus, de acuerdo al relevamiento del estado psicológico de la población argentina realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

El balance se llevó a cabo en los principales centros urbanos del país a fines del año 2022 sobre un total de 2295 casos; y entre sus conclusiones más relevantes advirtieron que el 12,27% de los participantes presenta riesgo de padecer un trastorno mental.

El relevamiento señaló que los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y de riesgo suicida son más elevados en personas jóvenes y con un estatus socioeconómico autopercibido más bajo.

En este sentido, los participantes que realizan actividad física (44,79% del total) presentaron niveles más bajos de ansiedad y depresión que aquellos que no lo hacen. Además, se destacó que el 50% de las personas que no reciben tratamiento psicológico afirman necesitarlo, pero el 34,75% no puede pagarlo. Esto indica que las personas con mayor riesgo de padecer un trastorno mental son aquellas que tienen más dificultades para acceder a tratamientos psicológicos.

Asimismo, el 54,55% de los encuestados afirmó estar atravesando una crisis, siendo la crisis económica la más mencionada (49,44%). Además, se mencionaron otras crisis, como la vital, familiar, de pareja, vocacional, duelo, de identidad y por violencia de diferentes tipos (familiar, género, laboral, etc).

Ante el malestar psicológico, el 40,44% de los encuestados dialoga con amigos/as, el 22,61% practica el rezo, el 22,09% recurren a un profesional psicólogo/a, el 21,57% toma medicación, sin especificar cuál, el 18,26% practica un deporte y un 8,89% consume alcohol.

Del total de 2295 participantes, el 75,95% presenta una alteración del sueño de algún tipo; el 38,61% presenta insomnio o sueño interrumpido, el 21,39% duerme menos de lo habitual y el 15,95% duerme más de lo habitual.

Del total de los participantes, el 35,25% toma medicación por un problema clínico, el 21,26% para disminuir la ansiedad, el 20,04% para dormir, el 16,38% para relajarse, el 13,81% para mejorar su estado de ánimo y el 11,63% para manejar sus “nervios”.

En sus conclusiones, el relevamiento remarcó que los observados en estudios previos, destacándose la necesidad de políticas activas de salud mental a través de la promoción de conductas saludables, el incremento del acceso a tratamientos psicológicos y el desaliento de conductas problemáticas.