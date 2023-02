"November Rain" de Guns N' Roses hizo historia en YouTube

"November Rain" de Guns N' Roses logró coronarse como el primer videoclip de una banda de rock en alcanzar las 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

La balada épica incluida en el álbum "Use Your Illusion I", consagrada como uno de los mayores éxitos de Axl Rose y compañía, ahora se une a otras producciones como Believer de Imagine Dragons (2,3 mil millones de visitas), o Something Just Like This de Coldplay con The Chainsmokers (2,1 mil millones).

Aunque a esta altura ya hay unos cuantos videos musicales que superaron la barrera de los 2 mil millones en YouTube, November Rain se considera la primera canción enteramente de rock en conseguirlo.