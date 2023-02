Habrá Plan Soja III, sólo resta saber cuándo arranca

La decisión está tomada. Habrá un plan dólar soja III durante el primer semestre del año. Sólo resta saber el mes en que se aplicará, el monto del tipo de cambio que se negociará y aplicará y el grado de compromiso de los potenciales beneficiarios.

El tema ya fue hablado con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el lunes terminaron la primera fase de la revisión del último trimestre del 2022; y desde estas horas está siendo discutida con los responsables del caso argentino en el organismo que conduce Kristalina Georgieva.

Si bien se sabe que al Fondo no le cierra la idea de un plan particular de aumento del precio del dólar para un sector en particular con el objetivo de acelerar la liquidación de exportaciones; al analizar el hecho de haber cumplido con la meta de aumento de reservas en el Banco Central para el 2022, la realidad parece haber renacido el pragmatismo en los fiscalizadores de Washington.

Y los llevaron a tolerar que se aplique un nuevo programa de aumento del tipo de cambio para que los exportadores de soja y aceites de la oleaginosa aceleren su liquidación de divisas.