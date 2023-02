No es obligatorio el uso del uniforme escolar debajo del guardapolvo

Luego de dar a conocer el precio de los uniformes escolares y cuánto se debe invertir este año para enviar a los chicos a la escuela, ante la falta de regulación y/o control de los mismos, desde la dirección de Educación de Gestión Privada informaron a este medio que sigue vigente la Ley N° 5416, conocida como “la ley de los guardapolvos blancos”, que establece el uso obligatorio de guardapolvo blanco para docentes y alumnos del Nivel Primario en los establecimientos educativos de Gestión Pública y Privada. Ante esto, aclararon que los padres solo tienen la obligación de enviar a sus hijos de guardapolvo, no de uniforme debajo del mismo. La exigencia del uniforme es hasta el momento solo para los Colegios Privados del nivel secundario, no del nivel primario y tampoco lo es para las escuelas públicas del nivel secundario, donde no pueden exigir uniforme pero sí una manera correcta de vestir, como ser una chomba blanca y un pantalón azul.

“El uniforme del nivel secundario lo tienen implementado los Colegios Privados desde el tiempo de su creación y los padres aceptan las normas. Lo que sí está ocurriendo es que pensando en una perspectiva de género, los uniformes son sin distinción de varón o mujer, es decir, cada vez son más los colegios que permiten que los alumnos y alumnas vistan como mejor se sientan.

En el caso de los Colegios Privados del nivel primario, no pueden exigir uniformes debajo del guardapolvo pero sí el guardapolvo porque es una Ley, la situación económica de los padres es complicada, en muchos colegios no les exigen de manera inmediata el uniforme debajo, pero sí que cuando puedan cumplan con los colores o ciertas pautas establecidas en las instituciones privadas, pero lo concreto es que solo se debe exigir el guadapolvo”, explicó Pablo Figueroa, director de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa.

A su vez, se conoció que en el nivel secundario de las escuelas publicas, los jóvenes pueden ir con uniformes o no, es decir que aquellos jóvenes que no tengan la camisa con logo no significa que no podrán ingresar, mientras lo hagan con ropa acorde como una remera blanca y un pantalón, pueden concurrir con total normalidad a la escuela.

El Ancasti