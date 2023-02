El inesperado formato en el que Metallica editará su nuevo disco, '72 Seasons'

El 28 de noviembre de 2022, Metallica paró en seco al mundo de la música con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, '72 Seasons', que saldrá a la venta el viernes 14 de abril. Junto con la noticia llegaron muchas opciones diferentes de pedido anticipado para los fans, incluyendo CD y versiones digitales, así como varias impresiones de vinilo diferentes: splatter negro y amarillo de edición limitada (que ya no está disponible), negro ahumado, "never mellow yellow", púrpura y negro estándar.

Ahora, a menos de 70 días de que '72 Seasons' salga a la calle, la banda ha desvelado planes para otra versión del álbum: una cinta de casete. "¿Buscando una razón para desempolvar ese Walkman vintage?", preguntó la banda en las redes sociales al compartir una imagen de la cinta amarilla transparente de '72 Seasons'.

Así será la cinta de casete de '72 Seasons'

El casete de edición limitada incluirá una tarjeta de ocho paneles con las letras de las canciones y, al igual que todos los pedidos anticipados, los fans que reserven esta versión del disco obtendrán descargas instantáneas en MP3 de "Lux Æterna" y "Screaming Suicide". Metallica no lanzó una versión en casete de 'Hardwired...to Self-Destruct' de 2016; la última cinta que la banda lanzó fue la muy limitada 'Live at Festival Hall, Osaka, Japón' - 18 de noviembre de 1986, que se regaló junto con las reediciones de 2017 de "Master of Puppets" en las tiendas de discos de Estados Unidos y Reino Unido.