Messi se lesionó y podría perderse el partido del PSG ante el Bayern Munich

La derrota del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Marsella causó mucho enojo entre los hinchas. Sin embargo, ese no es la peor noticia para el actual líder de la Ligue 1: según L'Equipe, Lionel Messi sufrió una lesión en uno de sus isquiotibiales y encendió las alarmas de cara a un tramo fundamental de la temporada.

De acuerdo con la versión del diario deportivo francés, el rosarino sintió una molestia física y es baja confirmada para el duelo ante el Mónaco de este sábado. No obstante, lo más preocupante es que está en duda para el duelo de ida ante el Bayern Munich del próximo martes 14 de febrero.

Sin embargo, Gastón Edul, periodista que cubre a la Selección argentina para TyC Sports, puso un poco de optimismo en la noticia: "Se hizo estudios y no salió que tenga rotura fibrilar. No va a jugar vs Mónaco. En principio llegaría a jugar vs Bayern Múnich si evoluciona favorablemente".

Más allá de los diferentes reportes, el video del minuto final del último partido del PSG habla por sí solo. Como puede verse, Messi hizo casi todos sus pases de derecha y no se movió de su lugar. Claramente, la Pulga estaba molesto con su físico.

Además de la molestia de Messi, Christopher Galtier ya sabe que el PSG no podrá contar con Kylian Mbappé para el partido ante el Bayern Munich en el Parque de los Príncipes. Si la cosa ya pintaba oscura por el rival y el rendimiento propio, la baja de la Pulga podría ser decisiva para la serie.