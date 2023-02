Beyoncé se transforma en la artista con más premios Grammys en la historia

La cantante estadounidense de 41 años se transformó oficialmente en la persona con más Grammys en la historia de los premios. Actualmente Beyoncé posee 32 trofeos en su poder. Un logro bastante significativo y que pasará a la historia para siempre.

El megáfono número 32 de Beyoncé llegó tras se la ganadora de la categoría "Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica" con su último lanzamiento Renaissance.

La historia de Beyoncé es conocida por casi todo el mundo. Su carrera comenzó como una de las tres integrantes de Destiny's Child, en los años 90'. Tras la separación, comenzó una exitosa carrera como solista que la ha posicionado como una de las más influyentes de los últimos años.

Sus álbumes Beyoncé (2013) y Lemonade (2013) le significaron gran aclamación de la crítica y del público.

Otro hito histórico

La noche de los 65° Premios Grammy también significó otro gran hito: por primera vez una persona transgénero ganó un premio Grammy. Se trata de Kim Petras, la alemana que junto a Sam Smith ganó "Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo" por su hit mundial 'Unholy'.

El discurso de la cantante fue uno de los más conmovedores de la noche. "Crecí al lado de una carrera en un lugar que nadie conoce en Alemania. Y mi madre creyó en mí. Creyó que era un mujer. No estaría acá de no ser por ella y su apoyo". También aprovechó de agradecer a la comunidad LGBTQ+, a Sam Smith y Madonna.

Petras era conocida por ser la mujer transgénero más joven del mundo luego de operarse a los 16 años. En su país natal, Petras estuvo invitada a varios programas de televisión para hablar sobre su transición. Posterior a esto comenzó a una carrera como cantante y en 2017 publicó su primer sencillo 'I Don't Want It At All'.