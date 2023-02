Grammy 2023: Harry Styles gana álbum del año con "Harry's House"

Contra todos los pronósticos de las predicciones musicales, Harry Styles obtuvo el último galardón de la noche a "Mejor Álbum del año" con su tercer álbum de estudio "Harry's House".

Styles ganó tres premios en la versión 65º de los premios Grammy, entre ellos "Mejor Álbum Vocal Pop", " Mejor Montaje de Álbum, No Clásico", y al premio más importante de la noche "Mejor Álbum del año".

Mejor álbum del año

En su discurso el cantante de "As It Was" indicó que se ha inspirado en todos los artistas nominados a la categoría. "Todos los artistas de esta categoría me han inspirado mucho en muchos momentos diferentes de mi vida, escucho a todos los de esta categoría cuando estoy solo", declaró el ex miembro de One Direction.

Continuó su discurso con: "Creo que noches como esta es muy importante que recordemos que no existe el mejor en la música. No creo que ninguno de nosotros se sienta en el estudio a tomar decisiones basadas en lo que nos va a conseguir uno de estos. Esto es muy, muy amable. Estoy tan, tan agradecido. Esto no sucede a la gente como yo muy a menudo y esto es tan, tan agradable. Muchas gracias".

También el cantante británico interpretó en la ceremonia con su canción "As It Was", acompañado junto a bailarines y su banda en el escenario con energética presentación que recibió aplausos por la multitud de artistas.

Este sería el cuarto galardón para el artista, el 2021 recibió su primer premio Grammy a la categoría "Mejor Interpretación Pop Solista" con su canción "Watermelon Sugar" de su segundo proyecto "Fine Line".

El cantante de "Cinema" le ganó a "RENAISSANCE" de Beyoncé, quien fue nombrado el número 1 por 25 publicaciones como The New York Times, The Guardian, NPR, Pitchfork y Rolling Stone. Al igual que a Adele, Abba, Coldplay, Kendrick Lamar, entre otros.