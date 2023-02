Leo Genovese fue el único argentino ganador en los Premios Grammy 2023

Leo Genovese, pianista argentino nacido en la provincia de Santa Fe, se convirtió en el único argentino que se llevó una estatuilla en la 65° edición de los Premios Grammy. La gran fiesta global de la música se está llevando a cabo en Los Ángeles y ya se están entregando las primeras categorías dentro del marco de la Premiere Ceremony.

Genovese, junto con Wayne Shorter -leyenda del jazz desde su inigualable saxofón- resultaron ganadores en la categoría Mejor solo improvisado de jazz por su performance en “Endangered species”, pieza compuesta por la artista Esperanza Spalding y que quedó registrada en el álbum Live At The Detroit Jazz Festival.

Los otros nominados en esta categoría fueron Ambrose Akinmusire - Rounds, Gerald Albright - Keep Holding On, John Beasley - Cherokee/Koko, Marcus Baylor - Call of the Drum y Melissa Aldana - Falling.

“El 3 de septiembre de 2017, los asistentes del Detroit Jazz Festival presenciaron un evento muy especial y único de una sola vez”, fue como en julio del año pasado Genovese anunció en su Instagram que estaba por editarse este disco de la grabación de aquel show, del que además de los ganadores de este domingo, también participaron Spalding y Terri Lyne Carrington. El álbum en cuestión también estaba nominado en la categoría Mejor álbum de jazz instrumental, premio que fue para New Standards, Vol. 1.

Pese a haberse ganado el premio, ni Genovese ni Shorter estuvieron presentes en la ceremonia, por lo tanto no subieron a recibir la estatuilla ni a dar ningún discurso.

“Era solo un show. No sabíamos que lo iba a grabar la NPR, la radio pública nacional de los Estados Unidos. Y tampoco estaba contemplado que fuera un disco. Esa posibilidad surgió recién el año pasado y fue una alegría. Originalmente era Geri Allen quien iba a tocar piano y yo sintetizadores. Pero lamentablemente Geri falleció poco antes del concierto y me pidieron que tocara el piano. Para mi es genial que exista ese documento. Más que nada por la oportunidad de escuchar a Wayne en otro disco en vivo. Además, tocando el tenor, que es un instrumento que utiliza cada vez menos”, le contó Genovese a Infobae en diciembre de 2022 acerca de esta grabación.

Genovese nació en Venado Tuerto en 1979 y comenzó a estudiar música y contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2001 se mudó a Estados Unidos, donde aun sigue viviendo. Allí, además, continuó su formación en Berklee, donde se graduó dos años más tarde de su llegada. En 2003, debutó como solista con el disco Haiku II y desde entonces publicó otros cuatro álbumes más, además de colaborar en numerosos proyectos de otros artistas disímiles como José James, Residente y The Mars Volta.

“Siempre estoy grabando. Pero a veces son grupos de amigos en los que participo, pero no estoy al frente. Proyectos más colectivos que, si bien yo no lidero, también los siento parte de mí. Porque puse mi corazón en eso. (...) Pero la verdad es que tengo mucha música archivada en un cajón. Algunas veces estoy conforme con que ese cajón permanezca cerrado y otras, al tocar con otra gente y otros proyectos, me inspiran y me aportan mucho. Entonces el cajón se va llenando y de a poco los materiales van pujando por salir. Elijen algún arreglo, alguna formación, alguna orquestación y entonces si cuadra, ven la luz del día”, dijo Genovese acerca de cómo su carrera pendula entre su música y las colaboraciones con otros artistas.

Los otros dos argentinos presentes en la edición 2023 de los Grammy fueron Fito Páez -que con su disco Los años salvajes compitió por el premio a Mejor disco de rock / alternativo latino, galardón que se llevó Rosalía por su fascinante Motomami- y Ástor Piazzolla, presente en la categoría Mejores notas de un álbum -el premio se lo quedaron los estadounidenses Wilco, por la reedición de los 20 años de Yankee Hotel Foxtrot-.