Muerte de Diego Maradona: imputaron al psicólogo y a dos enfermeros

La Fiscalía General de San Isidro imputó esta tarde al psicólogo Carlos Díaz, a los dos últimos enfermeros que atendieron a Diego Maradona por homicidio culposo por negligencia médica.

Según informó el periodista Martín Candalaft , los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, bajo la coordinación del fiscal general John Broyad decidieron imputar al psicólogo Carlos Díaz, quien trató a Diego Maradona en los meses previos a su muerte.

La imputación recayó también en la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que declaró en noviembre que le hicieron escribir un reporte en el que consta que había intentado controlar a El Diez, cuando en realidad no entró a la habitación, así como al enfermero Ricardo Almirón, quien aseguró ser el último en ver con vida a Maradona, cuando chequeó sus signos vitales.

Por las mismas calificaciones se lo investiga al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. También volverán a convocar como testigo a Romina “Monona” Rodríguez, la cocinera que trabajaba para Maradona en la casa del country San Andrés y participó en las maniobras de resucitación que le practicaron al ex astro del fútbol.

Según consta en el expediente, Carlos Díaz se sumó al staff médico de Maradona en septiembre y su papel fue predominante en los cuidados que se debía tener con El Diez. “Díaz fue anoticiado de que se inició una investigación en su contra, es la misma situación que Luque y Cosachov. Todavía no están definidas las indagatorias. Para eso esperaremos más pruebas como por ejemplo lo que diga la junta médica”, dijeron fuentes judiciales al medio.

Los fiscales solicitaron, además, que se les permita la apertura de los dos teléfonos que pertenecían a Maradona, los cuales fueron secuestrados tras su muerte pero jamás abiertos. Dependerá si el juez Orlando Díaz acepta la solicitud.

Causa Diego Maradona: piden allanar al doctor Alfredo Cahe

El doctor Alfredo Cahe está en la mira de la Justicia y podría sufrir un allanamiento en las próximas horas a causa de su declaración testimonial en la Fiscalía de San Isidro por la muerte de Diego Maradona, ya que esta supuestamente tendría datos falsos sobre la historia clínica del exfutbolista.

De acuerdo al documento judicial al que tuvo acceso Exitoína, el doctor Alfredo José Cahe, de 78 años de edad e histórico médico de cabecera del Diez hasta el año 2009, declaró ante el fiscal sobre presuntas charlas que tuvo con Leopoldo Luque días antes del fallecimiento de Maradona, como así también habló de decisiones que tomó con respecto a la salud de este a lo largo de la gran cantidad de años en los que fue su paciente.

El posible allanamiento a las oficinas del doctor Cahe para el secuestro de la historia clínica de Maradona será ordenado por la defensa de Luque, según confirmaron fuentes judiciales a este medio, y esto se debe a que en su declaración habla de cómo tendría que haber sido atendido Diego en sus últimas semanas de vida a pesar de no haber tenido prácticamente contacto con él.

“Dijo que le hizo un montón de estudios cuando era su paciente, pero hay algunos que podrían no existir, mientras que En 2020, Cahe no tomó vista con Maradona ni lo examinó. Se va a pedir un allanamiento a las historias clínicas para ver esos estudios que le hacía Maradona, y si no se prueba lo que él dice, se hará una denuncia por falso testimonio y otra acusación ante el Colegio de Médicos por falta de ética”, aseguraron fuentes judiciales.