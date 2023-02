Coldplay adelanta que su nuevo álbum "Moon Music" estaría casi terminado

La banda británica reveló que su anticipado álbum "Moon Music"estaría cada vez más cerca de ver la luz.

Coldplay reveló el nuevo título de su nuevo proyecto en una entrevista, y lo describió como el "segundo volumen de Music Of The Spheres", que actualmente se encuentra nominado a cuatro categorías de los premios Grammy. Entre ellas las categorías "Álbum del año", "Mejor Álbum Pop" y "Mejor Pop Duo" con su canción "My Universe" junto a BTS para la próxima edición de los Grammy.

En entrevista con City News de Canadá, la banda dio una actualización sobre el estado de su próximo disco. El vocalista, Chris Martin, señaló, "Estamos terminando un álbum llamado Moon Music, que es el segundo volumen de 'Music Of The Spheres', pero no saldrá hasta dentro de un tiempo". Además indicó: "Puede que empecemos a tocar algunas canciones en algún momento de este año".