A 38 años de “We are the World”: un éxito solidario que reunió a gigantes de la música

En la noche del 28 de enero de 1985, las más grandes estrellas de la música grababan “We are the World”, una canción cuyo objetivo solidario era juntar fondos de todo el mundo para combatir el hambre en Etiopía, donde habían muerto más de un millón de personas después de una sequía sin precedentes de dos años.

La historia de “We are the World”

La idea fue del compositor y activista Tom Belafonte, llevada a cabo gracias a la colaboración del manager de la mitad de los músicos estadounidenses que estaban en lo más alto del ránking Billboard: Ken Kragen. Él, aunque era la Navidad de 1984, empezó a conseguir a los cantantes para grabar un mes después.

Los compositores Michael Jackson y Lionel Richie, que eran grandes amigos, escribieron la canción durante la semana anterior a la grabación en la casa familiar de los Jacksons en Encino. Stevie Wonder, que había sido la primera elección, estaba ocupado con una película. Sin embargo, llegó para cantar el demo y el clásico.

Los tres artistas, entonces, hicieron una grabación en cassette en el estudio Lion Share, de Kenny Rogers, el 21 de enero. Era el día anterior a la primera fecha elegida, que tuvo que posponerse una semana. Enseguida, Quincy Jones envió las copias a todos los artistas involucrados.

La grabación se realizó con los solistas y el coro, acompañados por prestigiosos músicos en guitarra, batería, teclados, bajo e instrumentos de cuerda. Como finalmente cayó en la misma noche en que, unas horas antes, se habían entregado los American Music Awards, varios artistas llegaron sobre la hora.

Todos los famosos músicos -algunos de los cuales por supuesto habían sido premiados- respetaron el cartel que había en la puerta de los A&M Recording Studios de Los Ángeles: “Dejen sus egos del lado de afuera”.

Quiénes cantaban “We are the World”

Un seleccionado de 45 estrellas de la música, liderados por Quincy Jones, participó en la grabación del tema. Además de Michael Jackson, Stevie Wonder y Lionel Richie, cantaron también como solistas Diana Ross, Ray Charles, Kenny Rogers, Tina Turner, Kim Carnes y Cindy Lauper, entre otros. Todos llegaron en limosinas excepto el Jefe Springsteen, que manejó su propio auto.

La entonces joven estrella Cindy Lauper dio la nota graciosa de la noche, ya que todos los collares que tenía colgados del cuello interferían en el buen sonido. Por lo tanto, tratando de no engancharse los cabellos rubios y anaranjados, tuvo que sacárselos, entre las risas de todos.

El objetivo solidario también convocó al huraño Bob Dylan, al “boss” Bruce Springteen, Paul Simon, Billy Joel y Huey Lewis. En el coro estaban el actor Dan Aykroyd, Bob Geldof, La Toya, Randy, Jacky, Marlon y Tito Jackson. Entre otros músicos, Paulinho da Costa estuvo en la percusión. La banda se conocería como USA for Africa.

Otras anécdotas de las grabaciones cuentan que Billy Joel adulaba a Ray Charles, Diana Ross se sentó “a upa” de Bob Dylan y Michael Jackson se escondía en el baño, porque Lindsey Buckingham, de Fleetgood Mac, lo molestaba.

¿Quiénes faltaron? Prince, que estaba peleado con Michael Jackson, y Madonna, Liza Minelli y Ozzy Osbourne, que ya tenían otros compromisos asumidos previamente.

“We are the World”, un éxito inolvidable

La publicación se concretó el 5 de marzo de 1985 y superó sus objetivos. En su momento, el tema vendió más de veinte millones de copias, ganó tres premios Emmy y recaudó 63 millones de dólares. En Spotify tiene más de 120 millones de reproducciones, y sigue cosechando.

Veinticinco años después, una nueva selección musical grabó un nuevo tema: “We are 25 for Haiti”, que no logró el mismo éxito que su antecesora. Entre los cantantes estaban Janet Jackson, Enrique Iglesias y Justin Bieber. También hubo una versión en español, a cargo de Ricky Martin, Shakira, Paulina Rubio, Daddy Yankee y Cristian Castro, entre otros.

Pero ninguno de esos temas resultó como el inolvidable “We are the World”.