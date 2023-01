La banda The Doors vendió los derechos de parte de su música

The Doors fue una de las bandas más importantes del rock. Formado en Los Angeles en 1965, el grupo llegó a vender más de 30 millones de discos en todo el mundo y en 1993 ingresó en el Rock And Roll Hall Of Fame.

En una época donde varios artistas deciden vender sus derechos, Primary Wave Music compró el catálogo editorial de The Doors, grabaciones, marcas comerciales, opciones de comercialización e incluso ingresos, en lo que la editorial independiente la denominó como una “compra monumental”.

Los detalles de la compra

Según publicó la revista estadounidense Rolling Stone, la adquisición solo cubre los derechos que anteriormente pertenecían al guitarrista Robby Krieger y el patrimonio del difunto tecladista Ray Manzarek, mientras que los correspondientes a la familia de Jim Morrison y al baterista John Densmore no se incluyeron en la venta. Primary Wave aún no reveló cuánto pagó por los derechos.

En un comunicado, Krieger habló sobre la adquisición. “Después de 58 años, y el más mágico de los tiempos, he decidido vender mi parte de The Doors a Primary Wave”, dijo. “Esto me permitirá ayudar a las muchas organizaciones benéficas en las que estuve involucrado, y también en algunas nuevas. Sé que Primary Wave se preocupa por la música, el arte y por ayudar a que los legados lleguen a niveles aún mayores”.

“Nuestro manager Jeff Jampol seguirá protegiendo nuestro legado en asociación con Primary Wave, por lo que me siento cómodo y feliz con el futuro de The Doors”, agregó el músico.

Según publicó NME, los intereses de Manzarek también parecen tenerse en cuenta, como dijo su viuda Dorothy: “Ray y yo pasamos mucho tiempo discutiendo el futuro del legado de The Doors y cómo manejar las cosas después de que partió de este avión. Nuestra familia ha trabajado pacientemente para encontrar los socios adecuados para continuar con los esfuerzos de toda la vida de Ray para proteger y promover su arte, y ahora estamos felices de haber llegado finalmente a un acuerdo con Primary Wave”.

“Bajo la guía continua de nuestro gerente, Jeff Jampol, Primary Wave serán los socios adecuados en este esfuerzo por construir futuras generaciones de nuevos fanáticos de los Doors”, señaló.

The Doors estuvo en actividad desde 1965 hasta 1973 (dos años después de la muerte de Morrison en 1971), con una reunión única en 1978. Lanzaron seis álbumes con Morrison y otros dos después de su muerte, ambos con otros vocalistas. En 1978, también, lanzaron An American Prayer, un álbum con la lectura de poesías de Morrison.