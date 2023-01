El emotivo mensaje del Chiqui Tapia a un mes de la tercera estrella

Un mes pasó de una de las alegrías más grandes de la historia del fútbol argentino. Por la ilusión, la emoción y la fiesta que se desató en cada rincón del país, el título en el Mundial de Qatar 2022 para la Selección argentina es un recuerdo hermoso para muchísima gente, y Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, lo festeja como un hincha más.

Este 18 de enero, a un mes de obtener la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi y todo el equipo argentino, también con el cuerpo técnico como pieza clave para el funcionamiento, el Chiqui Tapia dejó un importante mensaje en Twitter: "A un mes de la justicia divina en el fútbol. A un mes del día más feliz de nuestras vidas. A un mes de una imagen eterna. A un mes de la tercera estrella", escribió.

A un mes de la justicia divina en el fútbol



A un mes del día más feliz de nuestras vidas



A un mes de una imagen eterna



A un mes de la tercera estrella



Somos campeones del mundo🇦🇷¿Cayeron? pic.twitter.com/67Q04aigEG — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) January 18, 2023

El presidente de la AFA completó su tuit con una frase que quizás le cabe a muchos todavía, porque la felicidad por el logro de la Selección argentina en Qatar es enorme, pero muchas veces cuesta creerlo: "Somos campeones del mundo ¿Cayeron?".

Tapia, mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino en los tres títulos de la era de Lionel Scaloni como técnico del seleccionado, tiene por delante una importantísima labor en los próximos días: cerrar justamente la continuidad del entrenador santafesino al frente de la Albiceleste.

Si bien Scaloni le restó importancia a su demorada renovación (parecía que ya estaba todo arreglado antes del Mundial de Qatar, pero la firma todavía no se dio) y varios futbolistas dieron su apoyo incondicional a que el Leónidas de Pujato siga como DT, lo cierto es que hasta que no se rubrique el nuevo vínculo, el titular de la AFA no estará completamente tranquilo. Las negociaciones continúan y al jefe de la Scaloneta se lo espera en el predio de Ezeiza para poner el gancho.