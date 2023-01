Grabois fulminó a Alberto Fernández y lo culpó por el crecimiento de la pobreza

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández durante una movilización que se realizó el pasado viernes en Mar del Plata.

"Tenemos ese gigantesco dolor de que el hombre que pusimos en la Casa Rosada nos ilusionó con que iba a empezar por los últimos y hoy tenemos más pobres que en 2019, aunque el país haya crecido 6%. Seguramente porque no pudo, porque no supo, porque tuvo circunstancias adversas, porque lo asesoraron mal", sostuvo Grabois.

Y agregó: "Alberto no es un mal hombre y tampoco le tocó el mejor momento histórico, pero acá las cosas se miden por resultados y los resultados no están. Ojalá que cambie la tendencia este año, pero hasta hoy no hay mucho que festejar”.

"En estos días tuve una conversación muy importante para mí con nuestro presidente. Nuestras diferencias siguen siendo las mismas, pero al menos yo he llegado a una conclusión. Este año tenemos que ser muy cuidadosos con el debate interno. El debate interno no puede estar signado por agravios", completó Grabois.

"Se los digo yo que no tengo los mejores modales, que les di duro, eso sí, siempre dando la cara, nunca en off, nunca por atrás, pero este año no… ni guerras internas ni operaciones de prensa, pensar diez veces antes hablar sobre otro integrante del Frente de Todos", añadió el referente del MTE.

Grabois aseguró que cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner, porque “lideró la estrategia para derrotar al macrismo, que puso el 80% de los votos y que hoy increíblemente no solo es proscripta por la oposición sino que es excluida de las principales decisiones del oficialismo”.

"Si me toca ser candidato, yo sé que Cristina a su modo nos va a apoyar; lo sé porque es mi compañera y es mi amiga aunque no pensemos igual en la mitad de las cosas… y sé que aunque ella es pragmática, ella sabe lo que es el poder, tiene una debilidad igual que la tengo yo por los que ponen la vida en cada definición política y pagamos el costo de ello con la persecución mediática”, completó.