El Gobierno suspendió más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo

La ministra de Desarrollo Social anunció que, quienes no hayan realizado la validación de su identidad, en febrero recibirán la mitad del monto a percibir

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes que 154.441 personas "están sujetas a ser suspendidas" del programa Potenciar Trabajo a partir de este mes por no haber validado su identidad hasta ayer, fecha en que finalizó el tiempo para realizar ese trámite.

En una conferencia de prensa, Tolosa Paz ratificó que el objetivo de su gestión es "ordenar y transparentar" el Potenciar y quedó acreditado con la validación que algo más de 1.500.000 personas continuarán recibiendo el beneficio.

Además, la funcionaria aclaró que se abonará el 50% del beneficio del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de enero a las personas que aún no validaron su identidad, mientras se transita una "instancia de reclamo" para aquellos beneficiarios que "no hayan tenido posibilidad de hacerlo".

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Tolosa Paz detalló que el "impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo es de algo más de 2.500 millones de pesos" y destacó que "casi el 90%" de los inscriptos en el programa logró validar su identidad, en un operativo logístico que contó con el respaldo de los gobernadores.

Datos sobre el relevamiento

De la información que se desprende del relevamiento por la validación de datos, se supo la cantidad de beneficiarios que tienen sus estudios secundarios finalizados y aquellos que no lo hicieron y tienen el deseo de concretarlos. Según el informe, cerca del 30% de los beneficiarios que completaron el trámite de validación tiene el secundario completo. Por su parte, el 29% no completó ese nivel educativo. Y el 10% no finalizó la primaria.

Con estos datos, Tolosa Paz busca incentivar a que todas personas que perciben una asignación de ese programa finalicen su trayectoria educativa.

“La información obtenida resulta muy útil para continuar trabajando, junto a gobernadores, intendentas e intendentes, en la búsqueda de la registración de la actividad laboral a través del programa Puente al Empleo y el fortalecimiento de unidades productivas, máquinas, herramientas y polos productivos que potencien las capacidades”, destacó en su momento Tolosa Paz.

El antecedente en la Justicia

En diciembre pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, hizo lugar a una cautelar y le ordenó al Gobierno que le pague los haberes correspondientes al plan Potenciar Trabajo, de noviembre, a aquellos beneficiarios que no lo recibieron por haber comprado dólares en el último tiempo.

El magistrado aceptó el pedido realizado por el dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en contra de la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que había suspendido la entrega de la ayuda del Estado a aquellas personas que no cumplieran con determinados requisitos.

El conflicto se inició luego de que Tolosa Paz impulsara una auditoría de los beneficiarios de ese plan y diera de baja a 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular, tras detectar algunas irregularidades.

Ante esto, el mismo juzgado federal, el 6 de diciembre pasado, autorizó al Ministerio a que les pague a los más de un millón trescientos mil titulares del programa, a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas, dejando afuera así a los que habían sido dados de baja.