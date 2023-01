Mundial de Clubes 2022: se sortearon los cruces y así quedó el cuadro

Este viernes 13 de enero se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes, que comenzará el próximo 1 de febrero y finalizará el 11 de febrero. El certamen que enfrentará a los campeones de cada confederación ya conoce sus llaves. ¿Contra quién irá Real Madrid? ¿A quién le tocó Flamengo?

La FIFA sacó la bolillas y los mejores de cada continente ya están listos para enfrentarse entre sí. El torneo relámpago tuvo su ceremonia previa en Complejo futbolístico Mohammed VI de Salé (Rabat), Marruecos, que será la sede para los partidos.

¿Quiénes participan?

Real Madrid, Flamengo, Al Ahly, Auckland City, Seattle Sounders, Wydad de Casablanca y el Al Hilal de Ramón Díaz son los equipos participantes para la decimonovena edición del torneo de clubes de fútbol más importante del mundo.

¿Quién será el encargado de destronar al Chelsea, vigente campeón? Los candidatos están claros: Real Madrid o Flamengo. El rey de la Champions League se medirá ante el representante de la Conacaf o contra los que vienen de la fase preliminar, mientras que el Mengao irá ante el anfitrión o el equipo de Ramón.

Los representantes de cada confederación

Wydad (MAR): ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2021-2022.

Al Hilal (KSA): ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2021.

Al Ahly (EGY): segundo clasificado en la Liga de Campeones de la CAF 2021-2022. En calidad de subcampeón de la CAF, el Al Ahly obtuvo una plaza tras el nombramiento de Marruecos como país anfitrión.

Seattle Sounders (USA): ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

Flamengo (BRA): ganador de la Copa Libertadores de la CONMEBOL 2022.

Auckland City (NZL): ganador de la Liga de Campeones de la OFC 2022.

Real Madrid (ESP): ganador de la Champions League de la UEFA.

Así quedaron las llaves

Eliminatoria preliminar (1 de febrero): Al Ahly vs. Auckland City.

Cuartos de final (4 de febrero): Seattle Sounders vs. Al Ahly o Auckland City.

Cuartos de final (4 de febrero): Wydad vs. Al Hilal.

Semifinal (7 de febrero): Flamengo vs. Wydad o Al Hilal.

Semifinal (8 de febrero): Real Madrid vs. Seattle Sounderers, Al Ahly o Auckland City.

Final (11 de febrero)

Todos los campeones del Mundial de Clubes

2000: Corinthians

2005: Sao Paulo

2006: Internacional

2007: AC Milan

2008: Manchester United

2009: Barcelona

2010: Inter Milan

2011: Barcelona

2012: Corinthians

2013: Bayern Múnich

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Real Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern Múnich

2021: Chelsea