Qué dijo Massa sobre la posibilidad de ser candidato a presidente en 2023

El ministro de Economía concedió una extensa entrevista en la que aseguró que se encuentra "obsesionado" con su gestión y que no piensa por ahora en una eventual candidatura.

El ministro de Economía, Sergio Massa, habló sobre una eventual candidatura presidencial dentro del Frente de Todos aunque aclaró que no está considerando esa posibilidad por el momento.

"No creo en los candidatos naturales y no recuerdo ningún caso de ministro de Economía que haya sido candidato a presidente", aseguró Massa en diálogo con Perfil.

En este sentido, Massa aseguró que está "obsesionado con la gestión" y que se ha alejado de la política. "Me obsesioné en la gestión porque creo que me van a medir por los resultados y no por lo que diga", sostuvo.

Massa reconoció que la inflación "todavía es alta", pero destacó que el PBI creció "muy por arriba del 5%" en 2022. "Se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear ajustes dolorosos", explicó.

"Mantener el nivel de actividad del crecimiento del producto de este año va a estar muy por arriba de los cuatro puntos, los tres puntos y medio que le proyectaron la mayoría de consultores económicos y organismos internacionales a la Argentina. Muy por encima. Va a estar bastante arriba del 5%", enfatizó el ministro de Economía.

Y agregó: "Tuvimos crecimiento del nivel de actividad contra noviembre del año pasado y contra octubre, así que se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear ajustes dolorosos".

Massa destacó que Argentina tiene un "70% histórico" de capacidad instalada en parques industriales, y que en promedio el nivel de actividad "está arriba del 68%". "La economía argentina todavía tiene margen para crecer en volúmenes de consumo, en volúmenes de producción", se ilusionó el ministro, y agregó que uno de los temas de agenda principales es el "acceso al crédito".

"Me parece que ahí lo que nos está faltando es una política más agresiva para la pyme, y para el consumidor final de crédito", completó Massa.