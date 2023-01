Iggy Pop rechazó hace años ser el cantante de AC/DC

Iggy Pop está promocionando su nuevo disco Every Loser que saldrá el 6 de enero. En una reciente entrevista, el legendario cantante estadounidense reveló una historia que sorprendió al mundo del rock. La “Iguana” le contó al The New York Post que hace varios años fue invitado a sumarse como cantante de AC/DC.

“Ellos tenían un manager hace muchos años, cuando yo aún no había reformado The Stooges, y todavía no me había mudado a Inglaterra. Y este tipo me dijo: ‘¿Estás interesado en unirte a AC/DC?’. Estaban buscando un cantante”.

Iggy pensó en ese momento que no era el músico indicado para dicho puesto. “Escuché su disco y pensé que no podía encajar con el proyecto. Estaba bastante bien hecho. Hacen un trabajo cuidadoso, pero no era lo que necesitaban”.

No contó si el pedido fue tras la muerte de Bon Scott en febrero de 1980. Según el músico, conoció al recordado cantante en 1977, en el Whisky A Go Go de West Hollywood. “Tuve un encuentro maravilloso con Bon y los dos estábamos borrachos. A veces veo fotos. No me acuerdo, pero ese soy yo con Bon. Me encantaba lo que hacía”.

Recordemos que Scott ingresó a la banda en 1974 y estuvo en los primeros discos de AC/DC como High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock y Highway To Hell. El cantante murió a los 33 años por intoxicación etílica.

“Every Loser”, lo nuevo de Iggy pop

Semanas atrás, el artista anunció detalles de su disco número 19. Hasta el momento, Iggy compartió los cortes “Frenzy” y “Strung Out Johnny”. El material tendrá importantes músicos invitados como Duff McKagan de Guns N ‘Roses y el baterista de Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith. En otro de los tracks participó Taylor Hawkins, el recordado baterista de Foo Fighters, quien murió en marzo.

Brian Johnson expresó sus ganas de escribir nueva música para AC/DC : “Me encantaría”

Brian Johnson, el líder de AC/DC adelantó que estaría dispuesto a componer canciones para la mítica banda. Según dijo en una entrevista, contó que el grupo está “en funcionamiento” y confesó: “Me encantaría volver a hacer música, ya sea como invitado con alguien, ya sea tocando en vivo con los chicos. Pero estaría dispuesto a hacerlo. Creo que todos esperan hacer más música”.

Como si fuera poco, en una nota anterior también contó otra intimidad de la banda: el líder dijo que sus compañeros le habían dicho que no hablara sobre los planes futuros de AC/DC. Cuando se le preguntó si volvería a actuar con AC/DC, respondió: “No voy a responder eso. ¿Por qué debería? En primer lugar, hay cinco miembros en esta banda y pedirle a un miembro no es justo”.

Johnson no ha tocado en vivo con la banda desde 2016 cuando se vio obligado a abandonar su gira “Rock Or Bust” debido a problemas auditivos, pero lanzaron el nuevo álbum Power Up en 2020, el primero de AC/DC desde Rock Or Bust de 2014.