Di María, el primer campeón del mundo que podría volver a la Argentina

Ángel Di María tiene muchas ganas de jugar en Rosario Central. Su deseo de retirarse con la camiseta del Canalla no es nuevo. Sin embargo, la gran novedad es que el regreso del campeón del mundo podría darse antes de lo previsto. Mucho antes: en junio de este año. En Arroyito ya están trabajando para sentar las condiciones que permitan lograr el pase del 2023 del fútbol argentino. Todo depende de él.

Las fechas de la decisión de Ángel Di María: ¿vuelve a la Argentina?

El delantero cumplirá 35 años el 14 de febrero y tiene contrato con la Juventus de Italia hasta junio de 2023. Esa es la fecha en la que deberá tomar una gran decisión para el final de su carrera: volver a Central es un gusto que se quiere dar, aunque por su gran presente futbolístico es probable que tenga muchas ofertas económicas de Europa, Estados Unidos y Oriente. Si decide con el corazón, volverá al club que lo formó y donde lo esperan con los brazos abiertos y enorme expectativa.

Di María está en contacto con el nuevo presidente del club, Gonzalo Belloso, y con el técnico, Miguel Ángel Russo. La relación con la nueva dirigencia es muy buena y eso podría allanar el regreso para mediados de año. Incluso, el propio futbolista de la Selección argentina le habría insistido al dirigente para que se involucrara en la política de Central para las elecciones que se celebraron el 18 de diciembre pasado (justo el día de la final del Mundial).

“Ángel se quiere dar el gusto, tiene ganas”

“Ángel se quiere dar el gusto. Él tiene ganas. Estamos armando todo para junio. Después veremos si decide volver o no. Tenemos que ser muy respetuosos de su decisión”, reveló a Todo Noticias una fuente muy importante de la dirigencia.

En Central le apuntan a junio/julio y ya están preparando el terreno. No quieren que Di María vuelva como un “salvador”. Por el contrario, la idea es armar un equipo competitivo que le permita disfrutar de su vuelta y aportar toda su jerarquía para darle el salto de calidad a la institución, algo que sucedió en Estudiantes de La Plata con Juan Sebastián Verón o en Newell´s con Maxi Rodríguez.

“Vamos a tener un equipo serio y Di María sería la jerarquía, de eso venimos hablando hace rato, que él no tenga que venir como el salvador”, le contaron a TN desde el club. En estos primeros seis meses del año el objetivo es presentar esas bases para tener un equipo competitivo, y entonces alimentar el sueño de contar con Angelito para la segunda mitad del 2023.

El sueño es grande y todo depende de su decisión de volver a la Argentina de manera temporal (luego volvería a vivir en Europa) para cumplir con su anhelo de retirarse con la camiseta con la que debutó en diciembre de 2005 de la mano del recordado Ángel Tulio Zof.

Después del gran Mundial que jugó y de levantar la Copa del Mundo, a Di María le van a llover ofertas. Incluso, la Juventus podría intentar renovarle, pero Arroyito tira fuerte.

Russo habló de la posible la vuelta de Di María: “Estamos en diálogo con él”

Miguel Russo tiró la piedra sobre Di María y no escondió la mano: “Estamos en diálogo con Di María”, dijo ayer el experimentado entrenador que reemplazó a Carlos Tevez, y agregó: “Hay que armarle una estructura de equipo para que pueda terminar su carrera en Rosario Central. En algún momento va a volver y el equipo tiene que ser competitivo”.

La idea que baja desde la dirigencia, y que el DT acompaña en sus declaraciones, es la misma: un equipo que lo entusiasme a Di María para volver a la Argentina, que refuerce el deseo que ya manifestó varias veces de retirarse en Central, y por qué no de salir campeón con el club de sus amores.

Di María y la idea de volver a Rosario: el deseo y las dudas

En octubre del año pasado, antes del Mundial de Qatar, Angelito salió al cruce de las versiones que indicaban que podía irse de la Juventus en enero para volver a Central. En ese momento dejó en claro que cumplirá su contrato con el club italiano.

“No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007. Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad”, escribió en un posteo de Instagram.

“Está muy difícil la Argentina”: la preocupación de Ángel Di María

La idea de volver nunca la ocultó. De hecho, en octubre de 2019 hizo declaraciones en el programa Redes, de ESPN, en las que afirmó: “La idea mía de la familia es volver a vivir en Rosario, estar cerca de mi familia mis amigos, pero todo depende. Está muy difícil la Argentina de hoy, por la violencia, por los robos, esas cosas te hacen pensar mucho”. Además, agregó: “En mi cabeza está volver a jugar en Central, lo siento y lo quiero, mi mujer también lo desea, y quiero que mis hijas me vean jugar en Central, pero se hace difícil por cómo van las cosas”.