Rodríguez Larreta, duro contra el kirchnerismo: "Reconozcan que no les gusta la democracia"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó hoy en duros términos contra el kirchnerismo en medio de la disputa por la coparticipación y el escándalo del espionaje, y desafió a los integrantes de ese espacio político a que "reconozcan" públicamente que "no les gusta la democracia".

"Tristemente fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos y distraer la atención de los temas importantes, nos quieren distraer de la inflación, de la inseguridad, no es la primera vez que lo hacen y no será la última", disparó el alcalde porteño al encabezar un acto en el marco de una visita a una escuela de verano.

Al respecto, se quejó de que "le hackearon el teléfono a (el ministro de Seguridad porteño) Marcelo D A´lessandro, le sacaron los chats de Telegram y armaron un montaje manipulando la información". "Como si esto no alcanzara, el Gobierno vuelve a atacar a la Justicia, siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un juez, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, reconozcan que no les gusta la democracia", agregó.

Ayer, a través de un comunicado que compartió en Twitter titulado "No somos todos lo mismo", Larreta reprodujo la defensa que D´Alessandro esbozó públicamente sobre supuestas tareas de "espionaje ilegal" llevadas adelante por el kirchnerismo en su contra, sumado al "montaje con información manipulada" para "atacar, perseguir y desprestigiar".

En los días pasados, una serie de mensajes de texto y audios con la voz de D´Alessandro salieron a la luz revelando una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción, incluyendo arreglo de fallos y también negociados con la administración porteña facilitados por el propio ministro de Justicia y Seguridad.

Desde Juntos por el Cambio salieron a respaldar al funcionario porteño señalando que los mensajes estaban editados y adulterados, pero acorralado por las denuncias públicas D´Alessandro decidió correrse, al menos transitoriamente, de su función.