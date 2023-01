Brian Johnson expresó sus ganas de escribir nueva música para AC/DC

Brian Johnson, el líder de AC/DC adelantó que estaría dispuesto a componer canciones para la mítica banda. Según dijo en una entrevista, contó que el grupo está “en funcionamiento” y confesó: “Me encantaría volver a hacer música, ya sea como invitado con alguien, ya sea tocando en vivo con los chicos. Pero estaría dispuesto a hacerlo. Creo que todos esperan hacer más música”.

Como si fuera poco, en una nota anterior también contó otra intimidad de la banda: el líder dijo que sus compañeros le habían dicho que no hablara sobre los planes futuros de AC/DC. Cuando se le preguntó si volvería a actuar con AC/DC, respondió: “No voy a responder eso. ¿Por qué debería? En primer lugar, hay cinco miembros en esta banda y pedirle a un miembro no es justo”.

Johnson no ha tocado en vivo con la banda desde 2016 cuando se vio obligado a abandonar su gira “Rock Or Bust” debido a problemas auditivos, pero lanzaron el nuevo álbum Power Up en 2020, el primero de AC/DC desde Rock Or Bust de 2014.

Guns N’ Roses sorprendió con una versión en vivo de un clásico de AC/DC

Guns N’ Roses estuvo de gira por Australia con mucho éxito, y durante una presentación en el Metricon Stadium de Gold Coast, Axl Rose y compañía sorprendieron a los fans con una versión especial de “Whole Lotta Rosie” de AC/DC.

Esta fue la primera vez que los Guns la tocaron en vivo en el país oceánico desde 2018. Recordemos que en 2016, Axl se unió a AC/DC como su cantante principal, reemplazando a Brian Johnson en la gira “Rock Or Bust” de ese año. A su vez, en 2017, Angus Young de AC/DC se unió a los Guns N’ Roses en Sidney para interpretar tanto “Whole Lotta Roses” como “Riff Raff”.

“Whole Lotta Rosie” apareció en el cuarto álbum de AC/DC, Let There Be Rock, en 1977. No es la primera vez que el grupo versionó un tema de la legendaria banda. A principios de este año, por ejemplo, interpretaron “Walk All Over You” y “You’re Crazy” en Portugal, luego “Back In Black” en España. Guns N ‘Roses finalizará su gira australiana en Melbourne, donde tocarán este sábado antes de viajar a Nueva Zelanda para brindar shows en Wellington y Auckland.

El Príncipe William, fan de AC/DC: cuál es el hit con el que arranca la semana

En una entrevista que le brindó a fines de 2021 a Time To Walk de Apple Fitness, el príncipe William sorprendió al develar una característica de su personalidad que hasta entonces era desconocida: es fanático de la reconocida banda de rock duro AC/DC.

No solo eso, sino que usa uno de sus hits para comenzar la semana de la mejor manera: “No hay nada mejor que, un lunes por la mañana, cuando tienes los ojos un poco nublados después del fin de semana y tratas de volver a la rutina de la semana, escuchar la canción ‘Thunderstruck’, de AC/DC”.