Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter: los 5 cambios que hará en la red social

Hace algunas horas vimos a Elon Musk ingresar a las oficinas de Twitter sosteniendo en sus manos una bacha de baño, sumando un nuevo ítem a su historial de excentricidades. Más tarde se confirmó lo que suponíamos: el multimillonario de 51 años se convirtió en el dueño de la empresa, luego de un intenso tironeo que incluyó demandas, acusaciones y burlas.

Musk es el nuevo dueño de Twitter y en el medio están los usuarios. ¿Qué cambiará en la red social, ahora que el magnate es el amo y señor de la compañía?

Elon Musk al mando de Twitter: los 5 cambios que llegarán a la red social

Apenas se confirmó el acuerdo entre Twitter y Elon Musk se supo que los principales ejecutivos de la firma dejaron sus cargos, entre ellos el ahora exCEO, Parag Agrawal. Era esperable: el fundador de Tesla y el hombre que había reemplazado a Jack Dorsey protagonizaron fuertes cruces en los últimos meses.

Con Musk como el “Chief Twit” (tal como se lee ahora en su biografía de Twitter) estos son los cambios que tiene en mente para la plataforma.

Twitter dejaría de ser una red social gratuita, al menos para algunas cuentas

La plataforma de microblogging ya tiene una versión paga, llamada “Blue”. Se trata de una variante VIP que incluye funciones ausentes en la edición regular y abierta al público general. Amén de esa propuesta, Musk podría exigir que algunas cuentas paguen si quieren estar en Twitter.

Luego de su oferta de 44.000 millones de dólares, el magnate deslizó que las empresas y los gobiernos deberían pagar una suma por usar la red social. En la ocasión habló de un “pequeño costo”. Los usuarios de a pie no deberían preocuparse: Musk dijo que para ellos Twitter seguirá siendo gratuito.

En la previa, también circuló un rumor señalando que una función hasta ahora gratuita en Twitter pasaría a ser paga: el embebido de tuits de terceros, es decir, cuando los tuiteros incrustan o citan mensajes de cuentas verificadas, organizaciones o páginas.

Twitter en manos de Musk: ¿qué pasará con las cuentas falsas?

Los perfiles falsos y de spam fueron el eje del pleito entre Musk y Twitter. La empresa ha sostenido que las cuentas no auténticas son menos del 5% del total de usuarios activos, y el empresario echó un manto de dudas sobre esa estadística. ¿Qué tanto? Aquel fue el principal motivo que esgrimió para cancelar su oferta.

Ahora que el magnate nacido en Sudáfrica está sentado en el trono de Twitter, se espera que concrete su lucha contra los bots. Para eso, en la previa se dijo que se implementará un sistema para la autenticación de los perfiles, que servirá para demostrar que detrás de la pantalla hay un ser humano y no un robot.

Si bien desde Twitter han dicho que el volumen de cuentas falsas es pequeño, exempleados de la compañía señalaron inconsistencias en las cifras oficiales. El asunto no es trivial: si bien algunos bots pueden ser útiles o entretenidos, los perfiles inauténticos no generan ingresos, no hacen clics en anuncios y, siguiendo las quejas de Musk, distorsionan la naturalidad de las conversaciones en la plataforma.

El botón para editar tuits dejaría de ser una función VIP

Hace algunas semanas Twitter implementó uno de los cambios más reclamados desde que la red social se lanzó en el año 2006, el botón para editar tuits. Eso sí: la característica es exclusiva de Blue, la mencionada versión de pago. En otras palabras, no está disponible para la mayor parte de los usuarios.

Cuando Musk realizó su oferta, esa opción aún no estaba disponible. Él mismo ha dicho que se trata de una función deseable y por eso es posible que bajo su batuta la edición de tuits se abra al público general.

En la práctica, ese reclamado botón de edición permite editar un tuit luego de la publicación. La ventana para los cambios es de 30 minutos, con un máximo de 5 ediciones. Además, es posible acceder al historial de modificaciones.

Musk quiere que Twitter sea una plataforma de libre expresión: ¿menos moderación en la red social?

El CEO de Tesla y SpaceX se ha manifestado como un defensor de la libertad de expresión y quiere llevar esa filosofía a la red social que acaba de comprar. Eso implicaría nuevas formas de moderación del contenido, que serían más laxas.

De hecho, antes de que la operación se confirme, Musk dijo que permitiría que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regrese a Twitter. El republicano fue expulsado de las principales redes sociales en 2020, luego de tuits que incitaron a la violencia durante el recordado asalto al Capitolio de Washington.

El ánimo de Musk reabre un debate que no es nuevo en la escena digital: ¿Cómo definir los límites de la moderación del contenido? Enarbolando la libre expresión, ¿cómo controlar los discursos de odio, las expresiones violentas y la desinformación? Sin dudas, se trata de un equilibrio difícil de conseguir.

Por lo demás, el hecho de que Musk sea un defensor acérrimo de la libre expresión no significa que en Twitter todo estará permitido. Por mencionar un caso reciente, el empresario manifestó su preocupación cuando su amigo, el rapero Kanye West, publicó en la red social mensajes antisemitas.

Además, en un mensaje para los anunciantes e inversores, Musk lanzó un manto de piedad y dijo que la red social no se convertirá en un “paisaje infernal en el que se puede decir cualquier cosa sin consecuencias”. Por supuesto, la defensa de la libre expresión no es tan grande como el deseo de monetizar.

Cambios en la empresa: ¿Musk planea despidos masivos?

Más allá de las nuevas funciones y modificaciones en la red social, se espera que el empresario sacuda el tablero de la compañía con sede central en San Francisco, California. Cuando en las últimas horas se confirmó la transacción, los principales ejecutivos dejaron sus cargos

Esta misma semana circularon rumores que apuntaron a una profunda reestructuración en la firma. Se dijo que Musk despediría al 75% de la plantilla de Twitter y pronto circuló una carta de empleados que manifestaron sus preocupaciones por las “imprudencias” del empresario.

Más tarde, el propio Musk desmintió la expulsión masiva, aunque en las próximas jornadas sabremos más al respecto.

El futuro de Twitter está en manos de Elon Musk

El mismísimo multimillonario dijo en un tuit que muchas de las especulaciones que circularon hasta ahora acerca de los cambios en Twitter han sido erróneas.

“La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización contar con una plaza digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia”, había explicado el magnate.

En este impasse, las opiniones son encontradas. Dos referentes del sector tecnológico dan cuenta de ello. El fundador de Twitter, Jack Dorsey, manifestó su pleno apoyo a la llegada de Musk a Twitter. Otra voz de peso en el sector, el creador de Microsoft, Bill Gates, dijo que el CEO de Tesla arruinará a la red social.

Las próximas semanas serán claves en Twitter, ahora que los cambios que prevé Musk para la red social serán dichos no como usuario, sino como dueño.