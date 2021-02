Duran Duran le rinde tributo a David Bowie en “Five Years”

La canción fue parte del evento tributo de streaming mundial que tuvo lugar el pasado 8 de enero, en conmemoración del que hubiera sido el cumpleaños 74 de David Bowie y el quinto aniversario de su fallecimiento.

El líder de Duran Duran, Simon Le Bon, reveló: “Mi vida como adolescente giraba en torno a David Bowie. Él es la razón por la que comencé a escribir canciones. Una parte de mí todavía no puede creer en su muerte, pero tal vez sea porque hay una parte de mí donde todavía está vivo y siempre estará… Cuando compramos el disco en vinilo de Ziggy Stardust, nuestra primera prueba de su perfección fue la canción “Five Years”. No puedo explicar lo honrado que me siento que Duran Duran tenga la oportunidad de interpretar a este ícono y colocar nuestro nombre junto a Bowie para esta conmemoración de su música “.

Duran Duran presentó “Five Years” en vivo en lo que fue la experiencia virtual cinematográfica: A Bowie Celebration: Just For One Day! Una parte de lo recaudado se destinará a Save The Children, una organización benéfica importante para David Bowie.