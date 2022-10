Desde Tinogasta, Carlos Molina se sumó al cuestionamiento a la Justicia por no investigar las contrataciones

El Presidente del PRO Catamarca, Carlos Molina en su visita a Tinogasta se sumó a los cuestionamientos ya realizados por los legisladores de la Colalición Cívica- ARI por la continuidad del ministro Eduardo Niéderle al frente del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles luego de la polémica con Air Total y apuntó contra la Justicia por no avanzar de oficio en el escándalo de las contrataciones directas.

"Los fiscales ya tendrian que estar investigando estas situaciones, deberían actuar de oficio. En el caso de Niederle hasta se puede encontrar una asociacion ilicita donde estaría el gobernador, el ministro y el dueño de la empresa como mínimo. Dudo que el gobernador desconozca que su ministro haya dado 40 obras a la misma empresa de manera directa, eso es con anunencia del gobernador, de otra manera no se podría hacer. La umpunidad es la que los lleva a hecer esto", sostuvo Molina en diálogo con VOCES ESCRITAS.

"Niéderle reconoció la cartelizacion de la obra pública y esto significa que le estan dando obras a los amigos y de forma directa ya que se modificó el sistema de administración financiera de la provincia para poder hacer contrataciones de forma directa. Se terminó el concurso de precio, la licitacion y de esta manera se estan otorgando obras de manera direccionada a una misma empresa pequeña en este caso que le dieron un total de 40 obras por un monto de 2 mil millones de pesos", denunció.

Esta semana Francisco Monti Monti en esta misma línea había realizado las siguientes apreciaciones; "La sociedad de Catamarca pide un cambio, no solamente por el hartazgo de la mala situación económica sino por los flagrantes hechos de corrupción que se están viendo en la provincia, que han sido prácticamente confesados por los funcionarios del propio gobierno”.

“No se entiende cómo, a esta altura del partido, después de que el propio ministro de Infraestructura de la Provincia haya dicho que hay cartelización en la obra pública lo cual está completamente prohibido en la legislación, el Gobernador lo siga manteniendo en su cargo”, se preguntó el legislador.

PASO

Molina también se refirió a la situación electoral al sostener que para JxC ya no es un tema preocupante si habrá o no primarias; "El temas de si habrá PASO o no, ya a esta altura no nos preocupa, acá ya es un problema del gobierno y el gobernador no quiere tener PASO porque tiene miedo que alguién de adentro le compita y le gane la elección, el sabe que esta complicado", declaro Molina.

"Nosotros en Juntos tenemos que seguir trabajando seriamente, con nuestro plan de gobierno que venimos diagramando con las tres fundaciones de los partidos para gobernar Catamarca. No importa quien sea el candidato, si hay PASO lo definiremos ahi y si no, nos juntaremos para hacer una interna abierta y difinirlo, y si no, nos pondremos de acuerdo y llevaremos la mejor opcion para la gente. Queremos que a Catamarca en desde el 2023 la gobierne gente mas honesta", concluyó.