Un finde de definiciones en la Liga: todos los que luchan por algo

El domingo se conocerá al nuevo campeón de la Liga Profesional: el líder Boca (51 puntos) recibe a Independiente con la certeza de saber que si gana se asegurará el título, aunque si no lo hace deberá esperar un traspié de Racing (50), que en el Cilindro va con River (ya clasificado a la CL 2023) y necesita ganar y esperar para soñar con campeonar. Ahora bien, la fecha 27 también tendrá otros partidos que durante este finde resolverán los puestos que aún restan definirse para los ingresos a las próximas Copa Libertadores y Sudamericana.

La definición por el título

Boca llegó a la última fecha como único líder y con un punto de ventaja sobre Racing, el único que podría desbancarlo. Ahora bien, el Xeneize jugará el domingo ante Independiente en la Bombonera y hay tres combinaciones que lo dejan campeón: 1) Si le gana a Independiente, sin importar lo que pase con Racing. 2) Si empata contra Independiente y Racing pierde o empata ante River. 3) Si pierde contra Independiente y Racing pierde contra River.

Racing, en tanto, no depende de sí mismo y sólo una combinación de resultados lo dejará campeón: debe ganarle a River y esperar que Boca empate o pierda. Ahora bien, también es factible que se pueda dar un desempate por el 1° lugar. ¿Qué debe pasar para ello? Que Boca pierda vs. el Rojo y Racing iguale vs. River.

Los dos lugares vacantes de Libertadores

Son seis los equipos que en el cierre de la Liga Profesional buscarán quedarse con los dos lugares vacantes de la Copa Libertadores. ¿Dos? Sí, porque si bien hoy Huracán (65 puntos, +13) está ocupando el último lugar para entrar a la CL, la realidad es que como el campeón será Boca o Racing (ambos ya clasificados al certamen por ser el último campeón de la Copa de la Liga y el mejor ubicado de la general, respectivamente), se liberará un cupo más al mejor ubicado de la tabla anual, exceptuando a los ya clasificados (River es otro que ya se aseguró su boleto por la general). Así, hoy el que entraría también sería Gimnasia (65, +13). Aunque hay otros 4 que pueden arrebatarles los lugares.

Argentinos (64, +12), Tigre (63, +17), Defensa (62, +7) y Newell's (62, +6) tienen chances matemáticas de quedarse con los dos boletos a la Libertadores, aunque dependerán también de los resultados que obtengan Huracán (visita a Patronato) y Gimnasia (visita a Talleres).

La Sudamericana tiene dos cupos abiertos

Mientras pelean por ingresar a la Copa Libertadores, tanto Argentinos, Tigre, Defensa como Newell's ya saben que en el peor de los casos disputarán Copa Sudamericana en 2023. Sí, los cuatro se aseguraron el boleto al certamen y hoy restarían conocerse los otros dos restantes, que por el momento están en manos de Estudiantes (58 puntos, -1) y Atlético Tucumán (57, +2), aunque más atrás aparece San Lorenzo (55, +5) con una mínima chance matemática de poder meterse en zona de copas.

Estos tres últimos equipos jugarán este sábado y ahí se definirá todo. Estudiantes recibe a Godoy Cruz y con un empate se asegurará entrar a la Sudamericana, mientras que ATU visita a Defensa y un triunfo también lo dejará en zona copera (empatando o perdiendo también se clasificará si SL no gana). Y el Ciclón -que recibirá al ya descendido Aldosivi- está obligado a sumar de a tres y esperar un tropiezo de alguno de los dos de arriba.

Olé