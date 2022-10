Patricia Bullrich confirmó que habrá internas en JxC

La referente opositora pidió no utilizar recursos del Estado en las campañas políticas, y garantizar un debate de ideas y de programas.

Patria Bullrich, titular del PRO, lanzó su precandidatura con las miras puestas en las Elecciones 2023, y envió un mensaje a las fuerzas que componen Juntos por el Cambio. "Interna, la va haber y vamos a tratar de que sea juego limpio. Esperemos. Por mi parte lo voy a garantizar", expresó en referencia a la competencias al interior de la principal coalición opositora para dirimir candidatos.

"En una interna puede o no haber juego limpio. Eso significa que todos entendamos las cosas de una manera transparente, y que tengamos transparencia en el uso de los recursos y en todo. De mi parte está garantizado. Cada uno debe entender que si quiere un cambio no puede realizarlo desde una cultura que no represente ese cambio, porque va a hacer contradictorio", explicó.

En la misma línea, la referente opositora pidió no utilizar recursos del Estado en las campañas políticas, y garantizar un debate de ideas y de programas. "Si quiero hacer un cambio no puedo hacer una campaña clientelar, utilizando recursos del Estado, debo hacer una acorde con lo que digo, entonces les pido a todos que garanticemos nosotros, porque ese es un valor de Juntos por el Cambio, que estas cosas sean así. Que sea un debate de ideas, de características de cada uno, a qué cosas se va a animar y cuáles no", insistió, consigna Noticias Argentinas.

Consultada por las tensiones al interior de Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad negó ser parte, y aseguró que se mantiene "por una lateral social" en pleno contacto con la sociedad.