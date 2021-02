The Weeknd se prepara para el Super Bowl y pondrá dinero para que sea como lo imaginó

El Super Bowl es el partido más importante del fútbol americano en los Estados Unidos. Los mejores equipos de la temporada se enfrentan por el gran título. En el entretiempo, a lo largo de la historia, participaron importantes artistas con fantásticas puestas en escena.

Michael Jackson, Madonna, Prince, Paul McCartney, los Rolling Stones y Lady Gaga, entre muchos otros, pasaron por el gran escenario para entregar a lo largo de 15 minutos lo mejor de su repertorio. El año pasado fue el turno de Jennifer Lopez y Shakira. Ambas figuras deslumbraron al mundo con sus interpretaciones.

En esta oportunidad, The Weeknd será el encargado de entretener al público el 7 de febrero en Tampa (Florida). Por el coronavirus, el estadio Raymond James, con capacidad para 75.000 espectadores, estará limitado a unos 22.000.

En una reciente entrevista, el representante de The Weeknd contó que el artista financiará el espectáculo, poniendo dinero de su bolsillo para que el show sea “como él lo imaginó”.

“Siempre tuvimos la Super Bowl en nuestra lista de deseos, y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó antes de lo esperado”, contó Amir Cash Esmailian, otro de los productores del cantante.

A principios de enero, el canadiense estrenó el video “Save Your Tears” y mostró su nueva cara, causando revuelo en las redes. El artista canadiense llamó la atención con una nariz estilada, labios gruesos, y pómulos hinchados.

Esta nueva experiencia formó parte de una historia que el músico desarrolló a lo largo de los clips que salieron de su última producción discográfica, que arrancó a fines de 2019 con el tema “Heartless”.

Recordemos que The Weeknd sorprendió con su apariencia en la gala de los American Music Awards donde lució un vendaje que cubría gran parte de su rostro, dejando al descubierto su boca y sus ojos.

El año pasado, Abel Makkonen Tesfaye -verdadero nombre del cantante- acusó a los premios Grammy de ser corruptos y de elegirse mediante un proceso que no es transparente, después de que no lograra ninguna nominación a pesar del exito de sus últimas canciones.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...”, tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunciara sus candidatos.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco After Hours, del que se desprenden sencillos como “Blinding Lights”, que fue considerado uno de los mejores trabajos del año pasado.