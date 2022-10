La militancia pidió un tercer gobierno de Cristina Kirchner y apuntó contra Mauricio Macri

Este 17 de Octubre trascendió los límites conmemorativos y reflejó la ebullición interna que vive el oficialismo. Mientras desde la Plaza de Mayo el moyanismo, SMATA y aliados, las CTA y La Cámpora en la voz de Máximo Kirchner, presentaron un programa de gobierno, el grueso de la CGT, en otro acto, avisó que pugnará por candidaturas sindicales para el 2023 en las listas del peronismo.

“Quiero acercarles el saludo y el abrazo de la compañera Cristina que les manda a cada uno y a cada una de ustedes cuando les dije que nos veníamos para la Plaza”, empezó su discurso Máximo Kirchner, en el palco ubicado de espaldas a la Casa Rosada. La vicepresidenta no se expresó en las redes sobre el 17O. Su nombre, no obstante, fue coreado en la plaza: “Cristina Presidenta”, se gritó. ¿Primer paso en un operativo clamor para su candidatura 2023?

La movilización a la Plaza de Mayo corrió en paralelo con el acto que el grueso de la CGT hizo en Obras, en el barrio porteño de Núñez. En la cumbre cegetista el hilo común fue la queja por la falta de representación parlamentaria de la central obrera, y se lanzó el Movimiento Nacional Sindical Peronista para pugnar por espacios en las listas del FdT para el 2023.

Máximo Kirchner en el acto del Día de la Lealtad: “La Argentina necesita un respiro, no lecciones de economistas”



Hubo fuego cruzado entre ambos plenarios. Máximo Kirchner le tiró un dardo al peronismo sindical reunido en Obras: dijo que entre “los desafíos por delante” no puede estar “ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados y senadores. Con la situación en la que está nuestro pueblo, juntarse para pedir una banca… y después cuando tienen la banca, el día que hay que votar fondos buitres en contra, no aparecen. Este es el problema”, criticó Kirchner. Fue una estocada a Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, cuando fue diputado años atrás.

Otro palo: “esos trabajadores son los que están esperando de una buena vez que dejen de traicionarlos porque son difíciles las peleas”.

“¿Qué tiene La Cámpora para ocupar más cargos que nosotros en la conducción del Partido Justicialista?”, dijo horas antes en Obras, Sebastián Maturano, de la Juventud Sindical.

La convocatoria a Plaza de Mayo fue impulsada por los camioneros, el SMATA y la UOM agrupados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional; por la Corriente Sindical que dirige José Palazzo (La Bancaria), la CTA de Hugo Yasky y la CTA que preside Hugo “Cachorro” Godoy, más La Cámpora y el PJ bonaerense.

El acto abrió con la lectura de un documento con siete propuestas como columna de un programa de gobierno, además de contener críticas al endeudamiento con el FMI y “al Partido Judicial”. Se habla de “restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía” y se le pidió al gobierno de Alberto Fernández “un aumento de suma fija”.

También se propone un “estricto control de precios” para “terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía”.

El acto abrió con la lectura de un documento con siete propuestas como columna de un programa de gobierno, además de contener críticas al endeudamiento con el FMI y “al Partido Judicial”. Se habla de “restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía” y se le pidió al gobierno de Alberto Fernández “un aumento de suma fija”.

También se propone un “estricto control de precios” para “terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía”.

“Rediseñar el sistema financiero”, derogar “la actual Ley de Entidades Financieras”, el control del comercio exterior, y la reforma de la Corte Suprema son otras propuestas.

Máximo Kirchner criticó a Mauricio Macri, cuyo apellido también fue silbado en el acto de la CGT, en uno de los pocos puntos en común que tuvieron los plenarios peronistas.

“Cuando uno escucha a Macri hablar que la sociedad argentina es una sociedad fracasada… maleducado. Maleducado”, repitió. “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Macri que no estuvo a la altura que la hora demandaba. Alguien que lo ha tenido todo en la vida ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante?”, se preguntó.

El diputado nacional criticó a las exportadoras cerealeras. “Hubo que hacerles un precios especial porque sino, no liquidaban los granos”, dijo.

Para sorpresa de todos, no habló Pablo Moyano, el gran organizador de la marcha. El co-secretario general de la CGT hizo declaraciones a la prensa. Negó que se tratara de un acto contra el gobierno de Alberto Fernández. “Sabemos que el ministro Massa está haciendo un esfuerzo importante» y reconoció que de a poquito está bajando la inflación”, dijo. Sobre la interna de la CGT que la vio dividida en este 17O, dijo: “con los muchachos está todo bien, seguramente vamos a hablar en estos días”.

En Obras tampoco le dieron tanta trascendencia al hecho de que uno de sus tres secretarios generales haya organizado otro acto. Los “Gordos” de la CGT saben que Pablo Moyano “juega siempre a diferenciarse”.

La central obrera anunció la creación del Movimiento Nacional Sindical Peronista, con el que bregará por espacios en las listas del 2023.

“Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está en los lugares en los que se definen las políticas”, se quejó Daer. “No queremos romper ningún frente. Queremos un gobierno con los trabajadores adentro”, aclaró. Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez reclamaron “protagonismo en la mesa de decisiones”.

El acto abrió con la lectura de un documento con siete propuestas como columna de un programa de gobierno, además de contener críticas al endeudamiento con el FMI y “al Partido Judicial”. Se habla de “restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía” y se le pidió al gobierno de Alberto Fernández “un aumento de suma fija”.

También se propone un “estricto control de precios” para “terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía”.





“Rediseñar el sistema financiero”, derogar “la actual Ley de Entidades Financieras”, el control del comercio exterior, y la reforma de la Corte Suprema son otras propuestas.

Máximo Kirchner criticó a Mauricio Macri, cuyo apellido también fue silbado en el acto de la CGT, en uno de los pocos puntos en común que tuvieron los plenarios peronistas.

“Cuando uno escucha a Macri hablar que la sociedad argentina es una sociedad fracasada… maleducado. Maleducado”, repitió. “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Macri que no estuvo a la altura que la hora demandaba. Alguien que lo ha tenido todo en la vida ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante?”, se preguntó.

El diputado nacional criticó a las exportadoras cerealeras. “Hubo que hacerles un precios especial porque sino, no liquidaban los granos”, dijo.



Para sorpresa de todos, no habló Pablo Moyano, el gran organizador de la marcha. El co-secretario general de la CGT hizo declaraciones a la prensa. Negó que se tratara de un acto contra el gobierno de Alberto Fernández. “Sabemos que el ministro Massa está haciendo un esfuerzo importante» y reconoció que de a poquito está bajando la inflación”, dijo. Sobre la interna de la CGT que la vio dividida en este 17O, dijo: “con los muchachos está todo bien, seguramente vamos a hablar en estos días”.

En Obras tampoco le dieron tanta trascendencia al hecho de que uno de sus tres secretarios generales haya organizado otro acto. Los “Gordos” de la CGT saben que Pablo Moyano “juega siempre a diferenciarse”.

La central obrera anunció la creación del Movimiento Nacional Sindical Peronista, con el que bregará por espacios en las listas del 2023.

“Se nos dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está en los lugares en los que se definen las políticas”, se quejó Daer. “No queremos romper ningún frente. Queremos un gobierno con los trabajadores adentro”, aclaró. Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez reclamaron “protagonismo en la mesa de decisiones”.

Con menos volumen político, el 17O también fue celebrado en La Matanza por el Movimiento Evita, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales oficialistas y por las 62 Organizaciones Peronistas en La Plata

Equidistante de Obras y la Plaza de Mayo, Alberto Fernández encabezó un acto por la finalización de una autopista bonaerense. Lo acompañaron Sergio Massa, Gabriel Katopodis, y el gobernador Kicillof. “Lo que tenemos que hacer los que nos sentimos sus herederos es no claudicar en el ideario de Evita y Perón”, dijo sobre el Día de la Lealtad.