17 de octubre: El PJ festeja la lealtad sin Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ni Sergio Massa

Tres actos en tres lugares distintos. Plaza de Mayo recibirá a cien organizaciones, la CGT distanciada en Obras Sanitarias y movimientos sociales en Matanza. Massa lo mirará desde su despacho, Cristina Kirchner no asistirá.

"Desunidos no, vamos todos a Plaza de Mayo a festejar, no sé qué otro acto habrá pero somos cien organizaciones con La Cámpora, el peronismo y el movimiento obrero unidos festejando". La definición es de un peronista matancero que es parte del armado del acto principal, bautizado "Unidad nacional por la soberanía y la justicia social". Así será desde temprano, cuando el kirchnerismo intente convencer al resto de que no hubo tres actos por el día de la lealtad peronista. También habrá un "cabildo abierto" en La Matanza y algo más chico en Obras Sanitarias, donde el 66% del triunvirato de la CGT se concentrará con asistencia netamente sindical, nada de militancia.

Lo cierto es que habrá un acto central y dos satélites. La histórica Plaza de Mayo donde se mojaron las patas el día de nacimiento del peronismo los que avivan a Juan Perón recibirá a decenas de organizaciones sociales, gremiales y políticas. Allí estará presente Pablo Moyano, un díscolo que parecía indómito y hoy se acercó al calor oficialista a pesar de los reclamos internos.

También la CTA de los Trabajadores y Autónoma, Juan Grabois, el rebelde encauzado las últimas semanas, y el PJ de Buenos Aires encabezado por Máximo Kirchner. El hijo de Cristina Kirchner tendrá la palabra en mayor extensión y será determinante en sus palabras.

"Capaz se juntan con Lalo Creus", se rio un dirigente peronista de antaño al enterarse de la reunión de los llamados "Cayetanos" en La Matanza, el foco de resistencia del peronismo siempre, a pesar de las derrotas provinciales y nacionales. Lalo Creus es un dirigente matancero que milita para que Cambiemos gane la intendencia que hoy ostenta Fernando Espinoza. Casi cuarenta años sin una noche que no sea bajo el poder del PJ en el distrito.

Participarán del cabildo abierto el las organizaciones Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Somos Barrios de Pie. Rara la posición de Fernando Chino Navarro, quien se suponía apoyaría explícitamente al Gobierno en Plaza de Mayo siendo amigo de Alberto Fernández y parte orgánica de la gestión con rango de secretario de Estado.