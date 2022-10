El Gobierno anunció que subirá a $330.000 el piso del impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que el piso del impuesto a las Ganancias subirá por encima de los $330.000 y que regirá desde noviembre. La medida se adelantó ante la alta inflación y la presión de los gremios para elevar el mínimo no imposible del tributo a partir del impacto que tiene en los salarios por los aumentos dispuestos por paritarias.

Según datos de la AFIP había 887.654 los trabajadores y jubilados alcanzados por Ganancias en agosto, de acuerdo al último dato disponible, como anticipó TN. La última vez que se actualizó el piso del tributo fue en junio, cuando pasó de $225.937 a $280.792 para un salario bruto.

Massa anunció sobre Ganancias: “El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso a partir del 1° de noviembre, va a estar arriba de los $330.000″.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el impuesto a las Ganancias”.

Rechazo al congelamiento de precios y negociaciones con las empresas de consumo masivo

Massa expresó su rechazo al congelamiento de precios y confirmó que trabajan en acuerdos con empresas de consumo masivo tras la difusión del índice de inflación de 6,2% en septiembre, como anticipó TN. Después de conocerse el último IPC hubo llamados a estas compañías con el objetivo de “ayudarlas en la reacomodación de costos”.

Las frases más destacadas de Sergio Massa

* “No me conforma ni me gusta el número de 6,2% de inflación de septiembre”.

* “Tenemos que garantizar que el camino descendente de la inflación se consolide, las medidas que vamos tomando van de la mano con esa idea”.

* ”La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y jubilado de la Argentina”.

* ”Los congelamientos de precios dictados por la fuerza no funcionan, no creo en eso como mecanismo”.

* ”Creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos”.

* ”Me parece clave sentarnos a la mesa con las empresas y establecer los mecanismos con los que el Estado puede darles certidumbres y garantías”.

* “Lo que termina pasando es que lo que acordamos en una oficina después no se cumple en las góndolas, le da la tranquilidad al consumidor que pueda controlar”.

* “Estamos en un tiempo que todos tenemos que ceder un poquito y que el consumidor entienda que las herramientas están en la mesa”.

Cómo se actualiza el impuesto a las Ganancias y cuáles son las recomendaciones de los tributaristas

La actualización del impuesto a las Ganancias técnicamente es anual y se mide a través del coeficiente de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El Gobierno tiene la posibilidad de adelantar la actualización, en línea con el anuncio de Massa.

Para el especialista tributario Sebastián Domínguez debería hacerse una reforma integral del impuesto a las Ganancias que contemple actualizaciones automáticas trimestrales y que tengan en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).