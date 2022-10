Mauricio Macri aseguró que no tiene previsto ser candidato presidencial en 2023

Mauricio Macri entregó la noticia política de la semana al asegurar que no tiene previsto competir en las elecciones presidenciales de 2023. El ex presidente subrayó que "es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia".

El fundador del PRO aseguró, durante una entrevista, que "hoy no gobierna nadie" la Argentina, "ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Sergio Massa", y consideró que la gestión del Frente de Todos "solamente transcurre, generando parches".

"Juntos por el Cambio adquirió experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 había mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos conciencia de que esa joda de vivir de arriba tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar", sostuvo el ex mandatario.

Al ser consultado sobre si será precandidato a Presidente en las internas de la alianza opositora, Mauricio Macri admitió: "No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia". "Estoy en la cancha, siempre voy a estar en la cancha. No le voy a abandonar a la gente. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos", señaló.