Cuáles son los tres nuevos síntomas del COVID-19 que afectan el oído

Dolor de garganta, fiebre, fatiga. Estos son solo algunos de los síntomas que se conocen como indicadores de que una persona puede estar transitando el COVID-19. Sin embargo, la actual ola de contagios registrada en el Reino Unido podría evidencia nuevos signos de la infección, los cuales se centran en el oído. Según advirtieron expertos del estudio de salud ZOE estos son: pérdida de la audición, tinnitus o mareos.

Hasta el momento, en el Reino Unido se reportaron un total de 23.957.310 casos de COVID desde que se inició la pandemia, de los cuales 208.258 fallecieron, según señala el mapa de datos elaborado por la universidad John Hopkins. Asimismo, durante los últimos 28 días se notificaron 185.649 contagios y 490 muertes.

En tanto, el estudio de salud ZOE, que usa datos de pruebas y síntomas de millones de usuarios de aplicaciones que integran el programa, advirtió que 2,6 millones de personas cursan la infección en suelo británico. Es decir que, uno de cada 25 británicos ahora tiene COVID-19, los cuales, en su mayoría, lo transitan como “un resfriado común”, según resalta el periódico local The Mirror.

En este contexto, los científicos lograron identificar tres nuevos síntomas, los cuales se centran en el oído medio. Según un estudio realizado por el Departamento de Otorrinolaringología: Cirugía de Cabeza y Cuello de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, Massachusetts, los datos fueron concluyentes: “Nuestros hallazgos sugieren que la infección del oído interno puede ser la base de los problemas de audición y equilibrio asociados con COVID-19″.

Según indicaron los expertos a dicho medio británico, en su investigación lograron advertir que “tanto las células ciliadas como las células de Schwann del oído interno expresan las proteínas requeridas para la infección por COVID-19″, por lo cual serían los siguientes objetivos del virus SARS-CoV-2. De este modo, en palabras de los especialistas, además de centrarse en el dolor de garganta y la fiebre, o los signos relacionados con los primeras variantes, como fue la pérdida del gusto y el olfato, ahora se debe estar atento a otros indicadores.

“El COVID está afectando, actualmente, al 4 por ciento de la población del Reino Unido y la tendencia va en aumento. Si las tasas continúan como están, estamos preparados para alcanzar las mismas alturas que alcanzamos en el verano”, dijo el profesor Tim Spector, miembro del King’s College London y cofundador de la aplicación Covid ZOE; y advirtió: “Creemos que los datos muestran que estamos en una ola de otoño”.

En ese tono, el especialista afirmó que “muchos de nosotros estamos mal en este momento, ya que también estamos viendo muchos resfriados. Tres veces más personas tienen resfriados en comparación con el COVID. Confusamente, en ambos casos parecen presentar dolor de garganta durante los primeros días. Aunque si, además, existen estornudos esto podría ser una buena señal, ya que podría significar que tienes un resfriado. Ahora, si una persona se despierta con dolor de garganta, le recomiendo que se haga una prueba para estar seguro de qué enfermedad se trata”.

Qué es el tinnitus, uno de los tres nuevos síntomas del COVID-19 que afectan el oído

La pérdida de la audición y los mareos son síntomas generalmente conocidos. Sin embargo, el tinnitus no lo es tanto. Según Mayo Clinic esta dolencia consiste en un sonido de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos, el cual no es externo y otras personas no lo escuchan. Más allá del COVID-19, esta patología afecta a “entre un 15 y un 20 por ciento de la población y es particularmente común en adultos mayores”.

Además del zumbido sin fuente de sonido externo, el tinnitus manifestarse como: rugidos, chasquidos, siseos o murmullos que pueden variar de tono, “desde un rugido bajo hasta un chillido alto, y se puede oír en uno o en ambos oídos. En algunos casos, el sonido puede ser tan alto que puede interferir en tu capacidad de concentración o de oír un sonido externo”, siendo que “puede estar presente todo el tiempo o ser intermitente”, resaltaron desde esta reconocida institución.