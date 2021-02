Cafiero sobre la inmunización: "Ya llevamos 370 mil vacunas aplicadas"

El jefe de Gabinete destacó que el avance del plan de vacunación se produce en un contexto internacional en el que muchos países todavía no han podido acceder a los desarrollos farmacéuticos contra la Covid-19.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó este lunes que el país ya lleva "370 mil vacunas aplicadas" contra el coronavirus, y destacó que el avance del plan de vacunación se produce en un contexto internacional en el que muchos países todavía no han podido acceder a los desarrollos farmacéuticos contra la Covid-19.

En dos entrevistas, con Radio Nacional y Radio La Red, Cafiero aseguró que el Gobierno trabaja "siempre con fuerza porque la pandemia no se detiene" y remarcó que está en marcha "la campaña de vacunación más grande de la historia".

"La campaña de vacunación se lleva adelante y diariamente hay argentinos y argentinas que van recibiendo las dosis", subrayó el funcionario, y destacó: "Ya llevamos 370 mil vacunas aplicadas".

Luego agregó que hay "un problema mundial con el tema de la producción" (por la demanda simultánea de muchos gobiernos) y mencionó la falta de acceso de muchos países.

Además, el jefe de Gabinete defendió los datos de abastecimiento de vacunas que el Gobierno fue difundiendo en cada etapa de la negociación.

"No buscamos un golpe de efecto o manipular a la opinión pública, sino exhibir con muchas transparencia lo que habíamos firmado", señaló en relación a las fechas y cantidades estipuladas en los contratos con los laboratorios.

"Fijémonos que la pandemia ha tenido momentos de mucha cooperación (entre los países) pero en el momento de la vacuna se empieza a cerrar, y esto hace que las potencias del mundo estén concentrando la compra de las vacunas", siguió.

Para Cafiero, las campañas contra ciertas vacunas que se están aplicando en el mundo pasan por una "guerra de laboratorios", pero el funcionario se refirió en particular a una campaña local "de desprestigio a la vacuna (Sputnik)".

"Parte de la oposición lo tomó como si fuera una cuestión ideológica", se quejó.

Por último, se refirió a la actualidad de la situación sanitaria en el país y evaluó que lo que sucedió en diciembre "fue un rebrote" y "no una segunda ola", y en ese marco destacó los efectos que producidos por "ciertas medidas de restricción a la circulación" aplicadas en varios distritos.

Por otro lado, al ser consultado por el inicio del ciclo lectivo y las clases presenciales, el jefe de Gabinete afirmó que el objetivo del Gobierno es priorizar "la mayor presencialidad posible" y destacó en esa línea la decisión de incorporar a los docentes como personal esencial para la vacunación.

Además, llamó a "ser conscientes del trabajo que se viene haciendo" por parte de los docentes y alumnos (en alusión a la actividad educativa de modo remoto) y remarcó que el año pasado "hubo clases" con un "montón de variantes de abordaje", dado el contexto de la pandemia.

En ese punto en particular, el funcionario cuestionó el rol desempeñado por la oposición con sus intervenciones públicas en el marco de la pandemia y la discusión por el regreso a clases presenciales: "Esos sectores, encabezados por el expresidente (Mauricio Macri), manifiestan preocupación por la educación cuando no son gobierno. Pero cuando fueron gobierno desfinanciaron al sistema educativo y dijeron que no hacía falta crear universidades ni el plan Conectar Igualdad (de distribución gratuita de computadoras)", cuestionó. Y agregó: "Buscan un golpe de efecto con una manipulación de la realidad".