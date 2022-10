Lollapalooza Argentina 2023 confirmó su line up: vienen Blink-182, Tame Impala, Drake y Billie Eilish

Vuelve el Lollapalooza Argentina. Vuelve el festival más convocante del país. El encuentro ideado por Perry Farrell tendrá su octava edición entre el 17 y el 19 de marzo de 2023. La sede del festival volverá a ser el Hipódromo de San Isidro, el mismo predio donde desembarcó por primera vez en 2014.

Hace minutos, los organizadores locales, DF Entertainment, anunciaron de forma oficial los artistas que formarán parte de la edición 2023 del festival. Los headliners serán el rapero Drake, que convierte en hit todo lo que toca; Billie Eilish, la estrella que llegó para patear el tablero del pop; Blink-182, los íconos irreverentes del pop punk; Tame Impala, banda emblema de la neo-psicodelia; Rosalía, la sensación de la música en habla hispana que está rompiendo todos los moldes, y el excelente Lil Nas X, que viene inyectando aire fresco en el rap mundial.

El line up se completa con artistas impresionantes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse, Villano Antillano, así como músicos que representan lo mejor de la música argentina, con María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, Gauchito Club, Silvestre y la Naranja, 1915 y Nafta, entre otros.