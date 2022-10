Bruce Springsteen hizo su primer disco de covers y no es de rock

Se trata de "Only The Strong Survive", que celebra las gemas de la música soul de los legendarios catálogos de Motown, Gamble y Huff, Stax y muchos más.

Así, por primera vez en su carrera, el gran cantautor de la realidad estadounidense de la clase trabajadora cantará temas compuestos íntegramente por otros.

La idea de Springsteen es que Only The Strong Survive celebre las gemas de la música soul de los legendarios catálogos de Motown, Gamble y Huff, Stax y muchos más.

Este álbum de estudio, el número 21 de Bruce Springsteen también contará con la voz invitada de Sam Moore, así como contribuciones de The E Street Horns, arreglos completos de cuerdas de Rob Mathes y coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins y Fonzi Thorton.

Bruce Springsteen comentó: “Quería hacer un álbum en el que solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar en eso que el gran cancionero americano de los años '60 y '70? Me inspiré en Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, el hombre de hielo Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, entre muchos otros".

Y agregó: "He tratado de hacerles justicia a todos los fabulosos escritores de esta gloriosa música. Mi objetivo es que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría, tal como lo he hecho desde que les escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me encantó hacerlo”.

Detalles de grabación

Only The Strong Survive fue grabado en Thrill Hill Recording en Nueva Jersey, producido por Ron Aniello, bajo la ingeniería de Rob Lebret y producido por Jon Landau.

El lanzamiento marcará el primer álbum de estudio de Bruce Springsteen desde Letter To You de 2020, que debutó en el puesto número 1 en once países.

Además, Springsteen se reunirá con la legendaria E Street Band en febrero para su gira internacional de 2023, que hasta la fecha ha vendido más de 1,6 millones de entradas en Estados Unidos y Europa.

La lista de canciones

1. Only the Strong Survive

2. Soul Days feat. Sam Moore

3. Nightshift

4. Do I Love You (Indeed I Do)

5. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

6. Turn Back the Hands of Time

7. When She Was My Girl

8. Hey, Western Union Man

9. I Wish It Would Rain

10. Don’t Play That Song

11. Any Other Way

12. I Forgot to Be Your Lover feat. Sam Moore

13. 7 Rooms of Gloom

14. What Becomes of the Brokenhearted

15. Someday We’ll Be Together